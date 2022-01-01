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Мотокультиватор бензиновый Huter GMC-1.8
14 590 ₽
Культиваторы бензиновые
    Мотокультиватор бензиновый Huter GMC-1.8
    Арт. X19092226179
    Мотокультиватор бензиновый Huter GMC-1.8
    Мотокультиватор бензиновый Huter GMC-1.8
    Мотокультиватор бензиновый Huter GMC-1.8
    Мотокультиватор бензиновый Huter GMC-1.8
    Мотокультиватор бензиновый Huter GMC-1.8
    Мотокультиватор бензиновый Huter GMC-1.8
      Мотокультиватор бензиновый Huter GMC-1.8
      Мотокультиватор бензиновый Huter GMC-1.8
      Мотокультиватор бензиновый Huter GMC-1.8
      Мотокультиватор бензиновый Huter GMC-1.8
      Мотокультиватор бензиновый Huter GMC-1.8
      Мотокультиватор бензиновый Huter GMC-1.8

      Мотокультиватор бензиновый Huter GMC-1.8

      14 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 560 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 550 ₽
      Арт. X19092226179

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Ступица
      		круг 25 мм
      Емкость топливного бака, л
      		1.2
      Все характеристики
      14 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 560 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 550 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Мотокультиватор Huter GMC-1.8 - легкий 2-тактный агрегат, предназначенный для рыхления клумб, грядок, активного смешивания почвы и вносимого удобрения. Мощность установленного двигателя - 1.25 л.с. Складная рукоятка облегчает транспортировку и позволяет сэкономить место при хранении. Ширина обработки за один проход составляет 23 см.

        Преимущества

        • Легкий
        • Маневренный
        • Ширина обработки за один проход - 23 см