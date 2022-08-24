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Бензиновый культиватор Huter GMC-850, 6.5 л.с.
5.0
1
Найти аналог
Культиваторы бензиновые
    Бензиновый культиватор Huter GMC-850, 6.5 л.с.
    Арт. О00000025899
    5.0
    1
    Бензиновый культиватор Huter GMC-850, 6.5 л.с.
    Бензиновый культиватор Huter GMC-850, 6.5 л.с.
      Бензиновый культиватор Huter GMC-850, 6.5 л.с.
      Бензиновый культиватор Huter GMC-850, 6.5 л.с.

      Бензиновый культиватор Huter GMC-850, 6.5 л.с.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000025899
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Емкость топливного бака, л
      		3.6
      Сцепление
      		ременное
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мотокультиватор Huter GMC-850 70/5/24 подходит для обработки почвы на дачных и фермерских участках. Резиновые накладки на рукоятках гарантируют надежное удержание агрегата без скольжения руки. Безопасность. Металлический щиток предотвращает попадание земли на двигатель и пользователя. Для удобства перемещения культиватора по участку предусмотрено транспортировочное колесо.

        Преимущества

        • Небольшие габариты - подходит для использования на частных участках
        • Самоходная модель
        • Возможность регулировки глубины и ширины обработки
        • Элементы управления Huter GMC-850 70/5/24 расположены на рукоятках
        • Цепная передача обеспечивает максимальную надежность
        • Двигатель мощностью 6.5 л.с. подходит для обработки почв любого характера, включая целинную
        • Возможность простой разборки культиватора обеспечивает удобство при транспортировке и хранении
        • Наличие задней скорости облегчает освобождение культиватора при его застревании
        • Установлена защита двигателя от низкого уровня масла