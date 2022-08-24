Бензиновый культиватор Huter GMC-850, 6.5 л.с.
Арт. О00000025899
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Емкость топливного бака, л
|3.6
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Сцепление
|ременное
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- Мотокультиватор Huter GMC-850 70/5/24 подходит для обработки почвы на дачных и фермерских участках. Резиновые накладки на рукоятках гарантируют надежное удержание агрегата без скольжения руки. Безопасность. Металлический щиток предотвращает попадание земли на двигатель и пользователя. Для удобства перемещения культиватора по участку предусмотрено транспортировочное колесо.
Преимущества
- Небольшие габариты - подходит для использования на частных участках
- Самоходная модель
- Возможность регулировки глубины и ширины обработки
- Элементы управления Huter GMC-850 70/5/24 расположены на рукоятках
- Цепная передача обеспечивает максимальную надежность
- Двигатель мощностью 6.5 л.с. подходит для обработки почв любого характера, включая целинную
- Возможность простой разборки культиватора обеспечивает удобство при транспортировке и хранении
- Наличие задней скорости облегчает освобождение культиватора при его застревании
- Установлена защита двигателя от низкого уровня масла