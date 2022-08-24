Бензиновый культиватор Huter GMC-850, 6.5 л.с.

Преимущества

Небольшие габариты - подходит для использования на частных участках

Самоходная модель

Возможность регулировки глубины и ширины обработки

Элементы управления Huter GMC-850 70/5/24 расположены на рукоятках

Цепная передача обеспечивает максимальную надежность

Двигатель мощностью 6.5 л.с. подходит для обработки почв любого характера, включая целинную

Возможность простой разборки культиватора обеспечивает удобство при транспортировке и хранении

Наличие задней скорости облегчает освобождение культиватора при его застревании

Установлена защита двигателя от низкого уровня масла

Мотокультиватор Huter GMC-850 70/5/24 подходит для обработки почвы на дачных и фермерских участках. Резиновые накладки на рукоятках гарантируют надежное удержание агрегата без скольжения руки. Безопасность. Металлический щиток предотвращает попадание земли на двигатель и пользователя. Для удобства перемещения культиватора по участку предусмотрено транспортировочное колесо.