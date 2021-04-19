Минимойка Huter M2000-A 70/8/25 (давление 165 бар; мощность 1.9 квт)

Преимущества

Алюминиевая помпа

Надежный электродвигатель

Высокая производительность

Предусмотрен держатель для хранения пистолета

Ручка для удобства переноса

Мойка Huter M2000-A 70/8/25 применяется для очищения транспортных средств, фасадов зданий и садовых дорожек. Небольшие размеры агрегата обеспечивают компактность транспортировки и хранения.Возможность забора воды из ёмкости гарантирует дополнительное удобство при работе. Мобильность. Для легкого и простого перемещения по участку во время работы предусмотрены колеса.