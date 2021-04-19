Минимойка Huter M2000-A 70/8/25 (давление 165 бар; мощность 1.9 квт)
Арт. О00000026249
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|9.3
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Напряжение сети, В
|220
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- Мойка Huter M2000-A 70/8/25 применяется для очищения транспортных средств, фасадов зданий и садовых дорожек. Небольшие размеры агрегата обеспечивают компактность транспортировки и хранения.
Возможность забора воды из ёмкости гарантирует дополнительное удобство при работе. Мобильность. Для легкого и простого перемещения по участку во время работы предусмотрены колеса.
Преимущества
- Алюминиевая помпа
- Надежный электродвигатель
- Высокая производительность
- Предусмотрен держатель для хранения пистолета
- Ручка для удобства переноса