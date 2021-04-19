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Минимойка Huter M2000-A 70/8/25 (давление 165 бар; мощность 1.9 квт)
5.0
1
7 559 ₽
Электрические мойки высокого давления
    Минимойка Huter M2000-A 70/8/25 (давление 165 бар; мощность 1.9 квт)
    Арт. О00000026249
    5.0
    1
    Минимойка Huter M2000-A 70/8/25 (давление 165 бар; мощность 1.9 квт)
    Минимойка Huter M2000-A 70/8/25 (давление 165 бар; мощность 1.9 квт)
    Минимойка Huter M2000-A 70/8/25 (давление 165 бар; мощность 1.9 квт)
    Минимойка Huter M2000-A 70/8/25 (давление 165 бар; мощность 1.9 квт)
    Минимойка Huter M2000-A 70/8/25 (давление 165 бар; мощность 1.9 квт)
    Минимойка Huter M2000-A 70/8/25 (давление 165 бар; мощность 1.9 квт)
    Минимойка Huter M2000-A 70/8/25 (давление 165 бар; мощность 1.9 квт)
      Минимойка Huter M2000-A 70/8/25 (давление 165 бар; мощность 1.9 квт)
      Минимойка Huter M2000-A 70/8/25 (давление 165 бар; мощность 1.9 квт)
      Минимойка Huter M2000-A 70/8/25 (давление 165 бар; мощность 1.9 квт)
      Минимойка Huter M2000-A 70/8/25 (давление 165 бар; мощность 1.9 квт)
      Минимойка Huter M2000-A 70/8/25 (давление 165 бар; мощность 1.9 квт)
      Минимойка Huter M2000-A 70/8/25 (давление 165 бар; мощность 1.9 квт)
      Минимойка Huter M2000-A 70/8/25 (давление 165 бар; мощность 1.9 квт)

      Минимойка Huter M2000-A 70/8/25 (давление 165 бар; мощность 1.9 квт)

      7 559 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000026249
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		9.3
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      7 559 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мойка Huter M2000-A 70/8/25 применяется для очищения транспортных средств, фасадов зданий и садовых дорожек. Небольшие размеры агрегата обеспечивают компактность транспортировки и хранения.
        Возможность забора воды из ёмкости гарантирует дополнительное удобство при работе. Мобильность. Для легкого и простого перемещения по участку во время работы предусмотрены колеса.

        Преимущества

        • Алюминиевая помпа
        • Надежный электродвигатель
        • Высокая производительность
        • Предусмотрен держатель для хранения пистолета
        • Ручка для удобства переноса