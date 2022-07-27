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Мотоблок бензиновый HUTER МК-1000P, 7 л.с, колеса 4x8
3.0
2
25 769 ₽
Мотоблоки
  • Новинка
Мотоблок бензиновый Huter МК-1000, 7 л.с
Арт. О00000027591
3.0
2
Мотоблок бензиновый HUTER МК-1000P, 7 л.с, колеса 4x8
  • Новинка

Мотоблок бензиновый Huter МК-1000, 7 л.с

25 769 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 942 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
Арт. О00000027591
3.0
2

Характеристики

Производитель
Huter
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Класс
средний
Тип двигателя
бензиновый
Все характеристики
25 769 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 942 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Сельскохозяйственная машина Huter МК-1000 70/5/30 предназначена для рыхления почвы на небольших частных территориях.
    Резиновые накладки на рукоятках гарантируют удобное удержание агрегата без скольжения руки.
    Удобная система управления. Все переключатели находятся на ручках агрегата для удобства оператора.
    Безопасность. Металлический щиток предотвращает попадание земли на двигатель и пользователя.

    Преимущества

    • Самоходная модель
    • Возможность регулировки глубины и ширины обработки
    • Элементы управления расположены на рукоятках
    • Цепная передача обеспечивает максимальную надежность
    • Двигатель мощностью 7 л.с. подходит для обработки почв любого характера, включая целинную
    • Возможность простой разборки культиватора обеспечивает удобство при транспортировке и хранении
    • Большая ширина обработки - эффективная и быстрая работа
    • Наличие задней скорости облегчает освобождение культиватора при его застревании
    • Установлена защита двигателя от низкого уровня масла
    • Возможность подключения дополнительного навесного оборудования - широкий диапазон выполняемых задач