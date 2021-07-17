Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Мотоблок бензиновый Huter МК-7800PL, плуг универсальный в подарок
5.0
1
Найти аналог
Мотоблоки
    Мотоблок бензиновый Huter МК-7800PL, плуг универсальный в подарок
    Арт. О00000027233
    5.0
    1
    Мотоблок бензиновый Huter МК-7800PL, плуг универсальный в подарок
    Мотоблок бензиновый Huter МК-7800PL, плуг универсальный в подарок
    Мотоблок бензиновый Huter МК-7800PL, плуг универсальный в подарок
    Мотоблок бензиновый Huter МК-7800PL, плуг универсальный в подарок
    Мотоблок бензиновый Huter МК-7800PL, плуг универсальный в подарок
    Мотоблок бензиновый Huter МК-7800PL, плуг универсальный в подарок
    Мотоблок бензиновый Huter МК-7800PL, плуг универсальный в подарок
      Мотоблок бензиновый Huter МК-7800PL, плуг универсальный в подарок
      Мотоблок бензиновый Huter МК-7800PL, плуг универсальный в подарок
      Мотоблок бензиновый Huter МК-7800PL, плуг универсальный в подарок
      Мотоблок бензиновый Huter МК-7800PL, плуг универсальный в подарок
      Мотоблок бензиновый Huter МК-7800PL, плуг универсальный в подарок
      Мотоблок бензиновый Huter МК-7800PL, плуг универсальный в подарок
      Мотоблок бензиновый Huter МК-7800PL, плуг универсальный в подарок

      Мотоблок бензиновый Huter МК-7800PL, плуг универсальный в подарок

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000027233
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс
      		средний
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

      С этим товаром смотрят

      Масло трансмиссионное минеральное Liqui Moly Getriebeoil 80W 1952, 1 л
      1 650 ₽
      Масло трансмиссионное минеральное Liqui Moly Getriebeoil 80W 1952, 1 л
      Масло минеральное 4-тактное Husqvarna SAE 30Н 5774192-01
      790 ₽
      Масло минеральное 4-тактное Husqvarna SAE 30Н 5774192-01
      Масло минеральное Patriot Supreme HD 4T, 0.592 л, вязкость SAE 30
      510 ₽
      Масло минеральное Patriot Supreme HD 4T, 0.592 л, вязкость SAE 30
      Масло Patriot Specific High-Tech 30594, 0.946 л, вязкость 5W-30
      970 ₽
      4.0
      Масло Patriot Specific High-Tech 30594, 0.946 л, вязкость 5W-30
      Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 48SQ
      49 390 ₽
      3.8
      Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 48SQ
      • Персональная скидка
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Поворотная сцепка в сборе ССУ 90.300.16 (для МБ Ока, Каскад, Нева)
      1 410 ₽
      5.0
      Поворотная сцепка в сборе ССУ 90.300.16 (для МБ Ока, Каскад, Нева)
      Масло трансмиссионное Patriot G-Motion Gear 80W-85 850030500, 1 л
      595 ₽
      Масло трансмиссионное Patriot G-Motion Gear 80W-85 850030500, 1 л
      Поворотная сцепка Forza ССУ 70.300.16
      1 490 ₽
      5.0
      Поворотная сцепка Forza ССУ 70.300.16
      Масло трансмиссионное Patriot Hypoid API GL-4 80W85
      Нет в наличии
      Масло трансмиссионное Patriot Hypoid API GL-4 80W85
      Смотреть
      Масло для 4-х тактных двигателей Briggs&Stratton, вязкость SAE-30
      Нет в наличии
      Масло для 4-х тактных двигателей Briggs&Stratton, вязкость SAE-30
      Смотреть
      Масло минеральное для двухтактного двигателя Stihl HP, 1л с дозатором
      Нет в наличии
      Масло минеральное для двухтактного двигателя Stihl HP, 1л с дозатором
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сельскохозяйственная машина Huter МК-7800ML 70/5/28 используется для рыхления и выравнивания почвы.
        Резиновые накладки на рукоятках гарантируют удобное удержание агрегата без скольжения руки.
        Удобная система управления. Все переключатели находятся на ручках агрегата для удобства оператора.
        Безопасность. Металлический щиток предотвращает попадание земли на двигатель и пользователя.

        Преимущества

        • Самоходная модель
        • Пониженная передача - для активной работы с навесным оборудованием
        • Возможность регулировки глубины и ширины обработки
        • Элементы управления расположены на рукоятках
        • Цепная передача обеспечивает максимальную надежность
        • Двигатель мощностью 7.8 л.с. подходит для обработки почв любого характера, включая целинную
        • Возможность простой разборки культиватора обеспечивает удобство при транспортировке и хранении
        • Большая ширина обработки - эффективная и быстрая работа
        • Наличие задней скорости облегчает освобождение культиватора при его застревании
        • Установлена защита двигателя от низкого уровня масла
        • Возможность подключения дополнительного навесного оборудования - широкий диапазон выполняемых задач