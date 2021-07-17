Мотоблок бензиновый Huter МК-7800PL, плуг универсальный в подарок

Преимущества

Самоходная модель

Пониженная передача - для активной работы с навесным оборудованием

Возможность регулировки глубины и ширины обработки

Элементы управления расположены на рукоятках

Цепная передача обеспечивает максимальную надежность

Двигатель мощностью 7.8 л.с. подходит для обработки почв любого характера, включая целинную

Возможность простой разборки культиватора обеспечивает удобство при транспортировке и хранении

Большая ширина обработки - эффективная и быстрая работа

Наличие задней скорости облегчает освобождение культиватора при его застревании

Установлена защита двигателя от низкого уровня масла

Возможность подключения дополнительного навесного оборудования - широкий диапазон выполняемых задач

Сельскохозяйственная машина Huter МК-7800ML 70/5/28 используется для рыхления и выравнивания почвы.Резиновые накладки на рукоятках гарантируют удобное удержание агрегата без скольжения руки.Удобная система управления. Все переключатели находятся на ручках агрегата для удобства оператора.Безопасность. Металлический щиток предотвращает попадание земли на двигатель и пользователя.