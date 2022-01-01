Преимущества

Барабан для удобного хранения шланга

Колеса и ручка для транспортировки

Пеногенератор

Держатель для кабеля

Подставка для пистолета

Встроенные в корпус ножки обеспечивают устойчивость Huter W195-QL 70/8/14

Алюминиевая помпа

Фиксатор кнопки включения

Возможность использовать воду из водопровода или бочки

Мойка Huter W195-QL 70/8/14 - аппарат бытового уровня для работ по очистке поверхностей автомобиля, садовых дорожек, фасадов зданий. Оборудована пеногенератором, который служит для образования пены. В конструкцию мойки встроен барабан для удобства сматывания и простоты хранения шланга. Алюминиевая помпа дает более продолжительный срок службы.