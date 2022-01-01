Мойка Huter W195-QL 70/8/14
Арт. Ю00000023789
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|9.24
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Габариты, мм
|500х450х1100
- Мойка Huter W195-QL 70/8/14 - аппарат бытового уровня для работ по очистке поверхностей автомобиля, садовых дорожек, фасадов зданий. Оборудована пеногенератором, который служит для образования пены. В конструкцию мойки встроен барабан для удобства сматывания и простоты хранения шланга. Алюминиевая помпа дает более продолжительный срок службы.
Преимущества
- Барабан для удобного хранения шланга
- Колеса и ручка для транспортировки
- Пеногенератор
- Держатель для кабеля
- Подставка для пистолета
- Встроенные в корпус ножки обеспечивают устойчивость Huter W195-QL 70/8/14
- Алюминиевая помпа
- Фиксатор кнопки включения
- Возможность использовать воду из водопровода или бочки