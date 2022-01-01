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Мойка Huter W195-QL 70/8/14
12 790 ₽
17 999 ₽
Электрические мойки высокого давления
    Мойка Huter W195-QL 70/8/14
    Арт. Ю00000023789
    Мойка Huter W195-QL 70/8/14
    Мойка Huter W195-QL 70/8/14
    Мойка Huter W195-QL 70/8/14
    Мойка Huter W195-QL 70/8/14
    Мойка Huter W195-QL 70/8/14
    Мойка Huter W195-QL 70/8/14
    Мойка Huter W195-QL 70/8/14
    Мойка Huter W195-QL 70/8/14
    Мойка Huter W195-QL 70/8/14
    Мойка Huter W195-QL 70/8/14
    Мойка Huter W195-QL 70/8/14
    Мойка Huter W195-QL 70/8/14
    Мойка Huter W195-QL 70/8/14
      Мойка Huter W195-QL 70/8/14
      Мойка Huter W195-QL 70/8/14
      Мойка Huter W195-QL 70/8/14
      Мойка Huter W195-QL 70/8/14
      Мойка Huter W195-QL 70/8/14
      Мойка Huter W195-QL 70/8/14
      Мойка Huter W195-QL 70/8/14
      Мойка Huter W195-QL 70/8/14
      Мойка Huter W195-QL 70/8/14
      Мойка Huter W195-QL 70/8/14
      Мойка Huter W195-QL 70/8/14
      Мойка Huter W195-QL 70/8/14
      Мойка Huter W195-QL 70/8/14

      Мойка Huter W195-QL 70/8/14

      • -5 209 ₽
      12 790 ₽
      17 999 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 590 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Арт. Ю00000023789

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		9.24
      Габариты, мм
      		500х450х1100
      Все характеристики
      • -5 209 ₽
      12 790 ₽
      17 999 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 590 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мойка Huter W195-QL 70/8/14 - аппарат бытового уровня для работ по очистке поверхностей автомобиля, садовых дорожек, фасадов зданий. Оборудована пеногенератором, который служит для образования пены. В конструкцию мойки встроен барабан для удобства сматывания и простоты хранения шланга. Алюминиевая помпа дает более продолжительный срок службы.

        Преимущества 

        • Барабан для удобного хранения шланга
        • Колеса и ручка для транспортировки
        • Пеногенератор
        • Держатель для кабеля
        • Подставка для пистолета
        • Встроенные в корпус ножки обеспечивают устойчивость Huter W195-QL 70/8/14
        • Алюминиевая помпа
        • Фиксатор кнопки включения
        • Возможность использовать воду из водопровода или бочки