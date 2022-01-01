Леска для триммера Huter S24100, звезда, 2.4 мм, 100 м

Преимущества

Износостойкость

Универсальность

Корд триммерный Cross Fire Line ECHO C2070104 применяется при работе триммерами. Является режущим элементом и заправляется в триммерную головку. Леска различается по диаметру и форме сечения. Правильный подбор толщины лески и ее сечения для определенных работ существенно влияет на скорость кошения и износ лески.