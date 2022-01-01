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Леска для триммера Huter S24100, звезда, 2.4 мм, 100 м
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Леска для триммеров
    Леска для триммера Huter S24100, звезда, 2.4 мм, 100 м
    Арт. О00000015985
    Леска для триммера Huter S24100, звезда, 2.4 мм, 100 м
    Леска для триммера Huter S24100, звезда, 2.4 мм, 100 м
    Леска для триммера Huter S24100, звезда, 2.4 мм, 100 м
      Леска для триммера Huter S24100, звезда, 2.4 мм, 100 м
      Леска для триммера Huter S24100, звезда, 2.4 мм, 100 м
      Леска для триммера Huter S24100, звезда, 2.4 мм, 100 м

      Леска для триммера Huter S24100, звезда, 2.4 мм, 100 м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000015985

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аксессуара
      		леска для триммера
      Диаметр лески, мм
      		2.4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Корд триммерный Cross Fire Line ECHO C2070104 применяется при работе триммерами. Является режущим элементом и заправляется в триммерную головку. Леска различается по диаметру и форме сечения. Правильный подбор толщины лески и ее сечения для определенных работ существенно влияет на скорость кошения и износ лески.

        Преимущества

        • Износостойкость
        • Универсальность