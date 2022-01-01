Леска для триммера Huter S24100, звезда, 2.4 мм, 100 м
Арт. О00000015985
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Тип аксессуара
|леска для триммера
|
Диаметр лески, мм
|2.4
- Корд триммерный Cross Fire Line ECHO C2070104 применяется при работе триммерами. Является режущим элементом и заправляется в триммерную головку. Леска различается по диаметру и форме сечения. Правильный подбор толщины лески и ее сечения для определенных работ существенно влияет на скорость кошения и износ лески.
Преимущества
- Износостойкость
- Универсальность