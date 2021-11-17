Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4800E 70/7/16
Арт. Ю00000029522
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|850x585x640
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Вес, кг
|74
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- Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4800E - самоходный агрегат, используемый для уборки территорий загородного участка, автостоянок, возле офиса, коттеджа от снега.
Преимущества
- Самоходная модель
- Мощный 4-тактный двигатель
- Электростартер работает от сети 220В
- Ограничительные башмаки защищают ковш Huter SGC 4800E 70/7/16 от повреждений
- Ширина обработки за один проход составляет 56 см
- Широкая заливная горловина на топливном баке облегчает заправку