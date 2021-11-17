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Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4800E 70/7/16
5.0
1
Найти аналог
Снегоуборщики бензиновые
    Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4800E 70/7/16
    Арт. Ю00000029522
    5.0
    1
    Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4800E 70/7/16
    Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4800E 70/7/16
    Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4800E 70/7/16
    Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4800E 70/7/16
    Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4800E 70/7/16
    Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4800E 70/7/16
      Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4800E 70/7/16
      Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4800E 70/7/16
      Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4800E 70/7/16
      Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4800E 70/7/16
      Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4800E 70/7/16
      Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4800E 70/7/16

      Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4800E 70/7/16

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000029522
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		850x585x640
      Вес, кг
      		74
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4800E - самоходный агрегат, используемый для уборки территорий загородного участка, автостоянок, возле офиса, коттеджа от снега.

        Преимущества

        • Самоходная модель
        • Мощный 4-тактный двигатель
        • Электростартер работает от сети 220В
        • Ограничительные башмаки защищают ковш Huter SGC 4800E 70/7/16 от повреждений
        • Ширина обработки за один проход составляет 56 см
        • Широкая заливная горловина на топливном баке облегчает заправку