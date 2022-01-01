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Снегоуборщик Huter SGC 7.0 70/7/28
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Снегоуборщики бензиновые
    Снегоуборщик Huter SGC 7.0 70/7/28
    Арт. О00000038320
    Снегоуборщик Huter SGC 7.0 70/7/28
    Снегоуборщик Huter SGC 7.0 70/7/28
    Снегоуборщик Huter SGC 7.0 70/7/28
      Снегоуборщик Huter SGC 7.0 70/7/28
      Снегоуборщик Huter SGC 7.0 70/7/28
      Снегоуборщик Huter SGC 7.0 70/7/28

      Снегоуборщик Huter SGC 7.0 70/7/28

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000038320

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		76
      Назначение
      		бытовой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Снегоуборщик Huter SGC 7.0 70/7/28 используется для очистки территории от снега. Электростартер с питанием от бортового аккумулятора упрощает запуск двигателя при низкой температуре воздуха. Колеса с глубоким протектором обеспечивают хорошую проходимость и сцепление с дорогой. Подходит для сложных задач. Металлические шнеки способны перемалывать слежавшийся и обледенелый снег.

        Преимущества

        • 4-х тактный бензиновый двигатель с верхним расположением клапанов адаптирован для работы при низких температурах, имеет достаточную мощность, чтобы свободно справляться со всеми нагрузками, связанными с рабочим процессом снегоуборщика и его передвижением.
        • Независимость от источников энергии
        • Регулировка направления выброса снега посредством рукоятки позволяет делать это быстро, практически на ходу
        • Прочные металлические лопасти шнека позволяют легко измельчить даже слежавшийся и примёрзший снег
        • Срезаемые шплинты для защиты рабочих органов Huter SGC 7.0 70/7/28
        • Двигатель со специальным зимним воздушным фильтром облегчает работу в сильный мороз
        • Самоходная модель
        • Хромовое покрытие поршневой группы
        • Все органы управления вынесены на панель оператора, что обеспечивает удобство использования
        • Фара для работы в темное время суток