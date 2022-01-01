Снегоуборщик Huter SGC 7.0 70/7/28
Арт. О00000038320
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|76
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Назначение
|бытовой
Снегоуборщик Huter SGC 7.0 70/7/28 используется для очистки территории от снега. Электростартер с питанием от бортового аккумулятора упрощает запуск двигателя при низкой температуре воздуха. Колеса с глубоким протектором обеспечивают хорошую проходимость и сцепление с дорогой. Подходит для сложных задач. Металлические шнеки способны перемалывать слежавшийся и обледенелый снег.
Преимущества
- 4-х тактный бензиновый двигатель с верхним расположением клапанов адаптирован для работы при низких температурах, имеет достаточную мощность, чтобы свободно справляться со всеми нагрузками, связанными с рабочим процессом снегоуборщика и его передвижением.
- Независимость от источников энергии
- Регулировка направления выброса снега посредством рукоятки позволяет делать это быстро, практически на ходу
- Прочные металлические лопасти шнека позволяют легко измельчить даже слежавшийся и примёрзший снег
- Срезаемые шплинты для защиты рабочих органов Huter SGC 7.0 70/7/28
- Двигатель со специальным зимним воздушным фильтром облегчает работу в сильный мороз
- Самоходная модель
- Хромовое покрытие поршневой группы
- Все органы управления вынесены на панель оператора, что обеспечивает удобство использования
- Фара для работы в темное время суток