Снегоуборщик Huter SGC 7.0 70/7/28 используется для очистки территории от снега. Электростартер с питанием от бортового аккумулятора упрощает запуск двигателя при низкой температуре воздуха. Колеса с глубоким протектором обеспечивают хорошую проходимость и сцепление с дорогой. Подходит для сложных задач. Металлические шнеки способны перемалывать слежавшийся и обледенелый снег.

Преимущества