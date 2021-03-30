Мойка высокого давления Huter W105-GS 70/8/4 (материал помпы - алюминий)

Преимущества

Вертикальное исполнение

Алюминиевая помпа

Шнур электропитания - 5 метров

Возможность забора воды из емкости

Малый вес

Двойная изоляция

Мойка высокого давления Huter W105-GS 70/8/4 предназначена для очистки поверхностей от въевшейся грязи. Возможность использования мойки с использованием чистящего средства улучшает качество и скорость работы. Входное отверстие для воды закрывается крышкой, предотвращая попадание внутрь грязи. Двойная изоляция позволяет подключать мойку к незаземленным розеткам.