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Мойка высокого давления Huter W105-GS 70/8/4 (материал помпы - алюминий)
4.2
71
4 388 ₽
Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Huter W105-GS 70/8/4 (материал помпы - алюминий)
    Арт. О00000026250
    4.2
    71
    Мойка высокого давления Huter W105-GS 70/8/4 (материал помпы - алюминий)
    Мойка высокого давления Huter W105-GS 70/8/4 (материал помпы - алюминий)
    Мойка высокого давления Huter W105-GS 70/8/4 (материал помпы - алюминий)
    Мойка высокого давления Huter W105-GS 70/8/4 (материал помпы - алюминий)
    Мойка высокого давления Huter W105-GS 70/8/4 (материал помпы - алюминий)
    Мойка высокого давления Huter W105-GS 70/8/4 (материал помпы - алюминий)
      Мойка высокого давления Huter W105-GS 70/8/4 (материал помпы - алюминий)
      Мойка высокого давления Huter W105-GS 70/8/4 (материал помпы - алюминий)
      Мойка высокого давления Huter W105-GS 70/8/4 (материал помпы - алюминий)
      Мойка высокого давления Huter W105-GS 70/8/4 (материал помпы - алюминий)
      Мойка высокого давления Huter W105-GS 70/8/4 (материал помпы - алюминий)
      Мойка высокого давления Huter W105-GS 70/8/4 (материал помпы - алюминий)

      Мойка высокого давления Huter W105-GS 70/8/4 (материал помпы - алюминий)

      4 388 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000026250
      4.2
      71

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		3.84
      Габариты, мм
      		210x435x155
      Все характеристики
      4 388 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Мойка высокого давления Huter W105-GS 70/8/4 предназначена для очистки поверхностей от въевшейся грязи. Возможность использования мойки с использованием чистящего средства улучшает качество и скорость работы. Входное отверстие для воды закрывается крышкой, предотвращая попадание внутрь грязи. Двойная изоляция позволяет подключать мойку к незаземленным розеткам.

        Преимущества

        • Вертикальное исполнение
        • Алюминиевая помпа
        • Шнур электропитания - 5 метров
        • Возможность забора воды из емкости
        • Малый вес
        • Двойная изоляция