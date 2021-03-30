Мойка высокого давления Huter W105-GS 70/8/4 (материал помпы - алюминий)
Арт. О00000026250
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|3.84
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Габариты, мм
|210x435x155
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- Мойка высокого давления Huter W105-GS 70/8/4 предназначена для очистки поверхностей от въевшейся грязи. Возможность использования мойки с использованием чистящего средства улучшает качество и скорость работы. Входное отверстие для воды закрывается крышкой, предотвращая попадание внутрь грязи. Двойная изоляция позволяет подключать мойку к незаземленным розеткам.
Преимущества
- Вертикальное исполнение
- Алюминиевая помпа
- Шнур электропитания - 5 метров
- Возможность забора воды из емкости
- Малый вес
- Двойная изоляция