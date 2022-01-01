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Мойка - пылесос Huter W150-MF
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Электрические мойки высокого давления
    Мойка - пылесос Huter W150-MF
    Арт. О00000026635
    Мойка - пылесос Huter W150-MF
    Мойка - пылесос Huter W150-MF
    Мойка - пылесос Huter W150-MF
    Мойка - пылесос Huter W150-MF
    Мойка - пылесос Huter W150-MF
      Мойка - пылесос Huter W150-MF
      Мойка - пылесос Huter W150-MF
      Мойка - пылесос Huter W150-MF
      Мойка - пылесос Huter W150-MF
      Мойка - пылесос Huter W150-MF

      Мойка - пылесос Huter W150-MF

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000026635

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		10.7
      Габариты, мм
      		365x358x65
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Мойка-пылесос Huter W150-MF 70/8/26 применяется для очистки садовых инструментов, велосипедов, мототехники от загрязнений. Многозадачность. Возможно использование в качестве пылесоса для очищения помещений и транспорта от пыли и мелкого мусора. Небольшой вес и габариты обеспечивают мобильность, а также компактность при хранении и транспортировке агрегата. Возможность забора воды из ёмкости обеспечивает дополнительное удобство при работе.

        Преимущества

        • Алюминиевая помпа - надежность
        • 2 в 1: мойка и пылесос
        • Предусмотрены функции всасывания и выдувания
        • Пеногенератор для эффективной работы
        • Небольшой вес и габариты
        • Предусмотрен держатель для хранения пистолета
        • Ручка для удобства переноса
        • Функция самовсасывания - подача воды из открытого бака