Мойка - пылесос Huter W150-MF
Арт. О00000026635
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|10.7
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Габариты, мм
|365x358x65
- Мойка-пылесос Huter W150-MF 70/8/26 применяется для очистки садовых инструментов, велосипедов, мототехники от загрязнений. Многозадачность. Возможно использование в качестве пылесоса для очищения помещений и транспорта от пыли и мелкого мусора. Небольшой вес и габариты обеспечивают мобильность, а также компактность при хранении и транспортировке агрегата. Возможность забора воды из ёмкости обеспечивает дополнительное удобство при работе.
Преимущества
- Алюминиевая помпа - надежность
- 2 в 1: мойка и пылесос
- Предусмотрены функции всасывания и выдувания
- Пеногенератор для эффективной работы
- Небольшой вес и габариты
- Предусмотрен держатель для хранения пистолета
- Ручка для удобства переноса
- Функция самовсасывания - подача воды из открытого бака