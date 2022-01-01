Преимущества

Алюминиевая помпа - надежность

2 в 1: мойка и пылесос

Предусмотрены функции всасывания и выдувания

Пеногенератор для эффективной работы

Небольшой вес и габариты

Предусмотрен держатель для хранения пистолета

Ручка для удобства переноса

Функция самовсасывания - подача воды из открытого бака

Мойка-пылесос Huter W150-MF 70/8/26 применяется для очистки садовых инструментов, велосипедов, мототехники от загрязнений. Многозадачность. Возможно использование в качестве пылесоса для очищения помещений и транспорта от пыли и мелкого мусора. Небольшой вес и габариты обеспечивают мобильность, а также компактность при хранении и транспортировке агрегата. Возможность забора воды из ёмкости обеспечивает дополнительное удобство при работе.