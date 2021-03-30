Мойка высокого давления Huter W210i Professional 70/8/18
Арт. О00000026251
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Вес, кг
|19.4
|
Габариты, мм
|400х800х380
С этим товаром смотрят
- Мойка Huter W210i PROFESSIONAL 70/8/18 предназначен для мытья различных транспортных средств, фасадов, домов и дорожек. Аппарат оснащен бесщеточным асинхронным электродвигателем. Он отличается высокой производительностью и длительным сроком эксплуатации. Длинный восьмиметровый шланг позволяет мыть машину не передвигая мойку. Корпус изготовлен из высокопрочного пластика, который устойчив к механическим повреждениям, что гарантирует долгий срок службы.
Преимущества
- Бесщеточный двигатель Huter W210i PROFESSIONAL 70/8/18 отличается долгим сроком службы
- Мощный двигатель для высокой производительности
- Регулируемый профессиональный пеногенератор
- 8-метровый шланг высокого давления
- Удобный и легкий забор воды
- Телескопическая рукоятка для удобного захвата