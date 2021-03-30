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Мойка высокого давления Huter W210i Professional 70/8/18
4.4
37
20 990 ₽
Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Huter W210i Professional 70/8/18
    Арт. О00000026251
    4.4
    37
    Мойка высокого давления Huter W210i Professional 70/8/18
    Мойка высокого давления Huter W210i Professional 70/8/18
    Мойка высокого давления Huter W210i Professional 70/8/18
    Мойка высокого давления Huter W210i Professional 70/8/18
    Мойка высокого давления Huter W210i Professional 70/8/18
    Мойка высокого давления Huter W210i Professional 70/8/18
    Мойка высокого давления Huter W210i Professional 70/8/18
    Мойка высокого давления Huter W210i Professional 70/8/18
      Мойка высокого давления Huter W210i Professional 70/8/18
      Мойка высокого давления Huter W210i Professional 70/8/18
      Мойка высокого давления Huter W210i Professional 70/8/18
      Мойка высокого давления Huter W210i Professional 70/8/18
      Мойка высокого давления Huter W210i Professional 70/8/18
      Мойка высокого давления Huter W210i Professional 70/8/18
      Мойка высокого давления Huter W210i Professional 70/8/18
      Мойка высокого давления Huter W210i Professional 70/8/18

      Мойка высокого давления Huter W210i Professional 70/8/18

      20 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 550 ₽
      Арт. О00000026251
      4.4
      37

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		19.4
      Габариты, мм
      		400х800х380
      Все характеристики
      20 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 550 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Мойка Huter W210i PROFESSIONAL 70/8/18 предназначен для мытья различных транспортных средств, фасадов, домов и дорожек. Аппарат оснащен бесщеточным асинхронным электродвигателем. Он отличается высокой производительностью и длительным сроком эксплуатации. Длинный восьмиметровый шланг позволяет мыть машину не передвигая мойку. Корпус изготовлен из высокопрочного пластика, который устойчив к механическим повреждениям, что гарантирует долгий срок службы.

        Преимущества

        • Бесщеточный двигатель Huter W210i PROFESSIONAL 70/8/18 отличается долгим сроком службы
        • Мощный двигатель для высокой производительности
        • Регулируемый профессиональный пеногенератор
        • 8-метровый шланг высокого давления 
        • Удобный и легкий забор воды
        • Телескопическая рукоятка для удобного захвата