Мойка высокого давления Huter W210i Professional 70/8/18

Мойка Huter W210i PROFESSIONAL 70/8/18 предназначен для мытья различных транспортных средств, фасадов, домов и дорожек. Аппарат оснащен бесщеточным асинхронным электродвигателем. Он отличается высокой производительностью и длительным сроком эксплуатации. Длинный восьмиметровый шланг позволяет мыть машину не передвигая мойку. Корпус изготовлен из высокопрочного пластика, который устойчив к механическим повреждениям, что гарантирует долгий срок службы.

Преимущества