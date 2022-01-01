Светодиодный прожектор ИЭК СДО 06-2х50Ш LPDO606-2X050-65-K02

Переносной прожектор светодиодный прожектор ИЭК СДО 06-2х50Ш - это готовое решение для организации общего и локального освещения на строительных объектах, массовых мероприятиях, а также в местах, где отсутствует постоянное освещение. Подходит как для внутреннего, так и для наружного применения. Материалы изготовления и конструкция прожектора СДО обеспечивает их высокую механическую прочность и полную защиту от пыли и влаги по классу IP65. Светодиодный прожектор СДО 06-2х50Ш поставляется со шнуром питания и штативом, что обеспечивает быстрый и удобный монтаж.

Преимущества