Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Светодиодный прожектор ИЭК СДО 06-2х50Ш LPDO606-2X050-65-K02
Найти аналог
Фонари и фонарики
    Светодиодный прожектор ИЭК СДО 06-2х50Ш LPDO606-2X050-65-K02
    Арт. О00000015880
    Светодиодный прожектор ИЭК СДО 06-2х50Ш LPDO606-2X050-65-K02
    Светодиодный прожектор ИЭК СДО 06-2х50Ш LPDO606-2X050-65-K02
    Светодиодный прожектор ИЭК СДО 06-2х50Ш LPDO606-2X050-65-K02
      Светодиодный прожектор ИЭК СДО 06-2х50Ш LPDO606-2X050-65-K02
      Светодиодный прожектор ИЭК СДО 06-2х50Ш LPDO606-2X050-65-K02
      Светодиодный прожектор ИЭК СДО 06-2х50Ш LPDO606-2X050-65-K02

      Светодиодный прожектор ИЭК СДО 06-2х50Ш LPDO606-2X050-65-K02

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000015880

      Характеристики

      Производитель
      		IEK
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		3.3
      Габариты, мм
      		820x820x1465
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Переносной прожектор светодиодный прожектор ИЭК СДО 06-2х50Ш - это готовое решение для организации общего и локального освещения на строительных объектах, массовых мероприятиях, а также в местах, где отсутствует постоянное освещение. Подходит как для внутреннего, так и для наружного применения. Материалы изготовления и конструкция прожектора СДО обеспечивает их высокую механическую прочность и полную защиту от пыли и влаги по классу IP65. Светодиодный прожектор СДО 06-2х50Ш поставляется со шнуром питания и штативом, что обеспечивает быстрый и удобный монтаж.

        Преимущества

        • Компактный корпус, легкий монтаж
        • Материал корпуса – алюминиевый сплав, обеспечивающий эффективный теплоотвод
        • Ударопрочный корпус
        • Высокая степень пылевлагозащищенности
        • Срок службы - 50000 часов