Индикатор электромагнитного поля Soeks Nuc-078 «Импульс»
Арт. geototal_441
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Поверка
|Нет
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Элементы питания
|AAA
- Индикатор электромагнитного поля SOEKS Импульс предназначен для обнаружения и локализации зон магнитного и электрического полей, а также определения их направленности. Модель имеет шесть разнонаправленных датчиков улавливания электрических и магнитных волн, которые сканируют пространство в трех плоскостях и выводят на дисплей трехмерное изображение с источник электромагнитной опасности .
Преимущества
- 6 разнонаправленных датчиков: 3 из них улавливают электрические волны, 3 – магнитные
- На дисплей выводится трехмерное изображение, с четко видимым источником электромагнитной опасности
- При возникновении опасности срабатывает звуковая и световая сигнализация
- Высокая точность измерения
- Журнал выполняемых операций хранится во внутренней памяти
- Диапазон измеряемых частот электромагнитного поля: от 20 до 2 000 Гц