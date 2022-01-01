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Индикатор электромагнитного поля Soeks Nuc-078 «Импульс»
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Дозиметры
    Индикатор электромагнитного поля Soeks Nuc-078 «Импульс»
    Арт. geototal_441
    Индикатор электромагнитного поля Soeks Nuc-078 «Импульс»

      Индикатор электромагнитного поля Soeks Nuc-078 «Импульс»

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_441

      Характеристики

      Производитель
      		Soeks
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Поверка
      		Нет
      Элементы питания
      		AAA
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Индикатор электромагнитного поля SOEKS Импульс предназначен для обнаружения и локализации зон магнитного и электрического полей, а также определения их направленности. Модель имеет шесть разнонаправленных датчиков улавливания электрических и магнитных волн, которые сканируют пространство в трех плоскостях и выводят на дисплей трехмерное изображение с источник электромагнитной опасности .

        Преимущества

        • 6 разнонаправленных датчиков: 3 из них улавливают электрические волны, 3 – магнитные
        • На дисплей выводится трехмерное изображение, с четко видимым источником электромагнитной опасности
        • При возникновении опасности срабатывает звуковая и световая сигнализация
        • Высокая точность измерения
        • Журнал выполняемых операций хранится во внутренней памяти
        • Диапазон измеряемых частот электромагнитного поля: от 20 до 2 000 Гц