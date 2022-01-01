Индикатор электромагнитного поля Soeks Nuc-078 «Импульс»

Преимущества

6 разнонаправленных датчиков: 3 из них улавливают электрические волны, 3 – магнитные

На дисплей выводится трехмерное изображение, с четко видимым источником электромагнитной опасности

При возникновении опасности срабатывает звуковая и световая сигнализация

Высокая точность измерения

Журнал выполняемых операций хранится во внутренней памяти

Диапазон измеряемых частот электромагнитного поля: от 20 до 2 000 Гц

Индикатор электромагнитного поля SOEKS Импульс предназначен для обнаружения и локализации зон магнитного и электрического полей, а также определения их направленности. Модель имеет шесть разнонаправленных датчиков улавливания электрических и магнитных волн, которые сканируют пространство в трех плоскостях и выводят на дисплей трехмерное изображение с источник электромагнитной опасности .