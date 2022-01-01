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Индустриальный аппарат аргонодуговой сварки AuroraPRO IRONMAN 315 AC/DC PULSE (TIG+MMA)
Найти аналог
Аппараты аргоновой сварки tig
    Индустриальный аппарат аргонодуговой сварки AuroraPRO IRONMAN 315 AC/DC PULSE (TIG+MMA)
    Арт. aurora_4153
    Индустриальный аппарат аргонодуговой сварки AuroraPRO IRONMAN 315 AC/DC PULSE (TIG+MMA)
    Индустриальный аппарат аргонодуговой сварки AuroraPRO IRONMAN 315 AC/DC PULSE (TIG+MMA)
    Индустриальный аппарат аргонодуговой сварки AuroraPRO IRONMAN 315 AC/DC PULSE (TIG+MMA)
    Индустриальный аппарат аргонодуговой сварки AuroraPRO IRONMAN 315 AC/DC PULSE (TIG+MMA)
    Индустриальный аппарат аргонодуговой сварки AuroraPRO IRONMAN 315 AC/DC PULSE (TIG+MMA)
    Индустриальный аппарат аргонодуговой сварки AuroraPRO IRONMAN 315 AC/DC PULSE (TIG+MMA)
    Индустриальный аппарат аргонодуговой сварки AuroraPRO IRONMAN 315 AC/DC PULSE (TIG+MMA)
    Индустриальный аппарат аргонодуговой сварки AuroraPRO IRONMAN 315 AC/DC PULSE (TIG+MMA)
      Индустриальный аппарат аргонодуговой сварки AuroraPRO IRONMAN 315 AC/DC PULSE (TIG+MMA)
      Индустриальный аппарат аргонодуговой сварки AuroraPRO IRONMAN 315 AC/DC PULSE (TIG+MMA)
      Индустриальный аппарат аргонодуговой сварки AuroraPRO IRONMAN 315 AC/DC PULSE (TIG+MMA)
      Индустриальный аппарат аргонодуговой сварки AuroraPRO IRONMAN 315 AC/DC PULSE (TIG+MMA)
      Индустриальный аппарат аргонодуговой сварки AuroraPRO IRONMAN 315 AC/DC PULSE (TIG+MMA)
      Индустриальный аппарат аргонодуговой сварки AuroraPRO IRONMAN 315 AC/DC PULSE (TIG+MMA)
      Индустриальный аппарат аргонодуговой сварки AuroraPRO IRONMAN 315 AC/DC PULSE (TIG+MMA)
      Индустриальный аппарат аргонодуговой сварки AuroraPRO IRONMAN 315 AC/DC PULSE (TIG+MMA)

      Индустриальный аппарат аргонодуговой сварки AuroraPRO IRONMAN 315 AC/DC PULSE (TIG+MMA)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. aurora_4153

      Характеристики

      Производитель
      		Aurora
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Метод сварки
      		MMA, TIG
      Режим работы горелки
      		2-х тактный, 4-х тактный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аргонодуговой сварочный инвертор Aurora PRO IRONMAN 315 AC/DC PULSE Mosfet 10057 - современное устройство промышленного назначения для сварки ММА и TIG. Агрегат широко используется для выполнения декоративных работ, а также строительства трубопроводов и изготовления металлоконструкций. Аппарат оборудован ручками и колесами для удобной транспортировки по рабочей площадке. На панели управления размещаются рычаги регулировки, которые позволяют задавать необходимые значения для выполнения работ высокого качества. Есть возможность оснащения педалью управления TIG-REM (опция). Охлаждающая станция AuroraPRO SL-1500 (дополнительное оборудование) позволит инвертору полноценно работать с горелкой водяного охлаждения.

        Преимущества 

        • Простая регулировка следующих параметров: сварочный ток для режима ММА и сварки TIG без пульса, верхний уровень сварочного тока для пульса, нижний уровень сварочного тока для пульса, ток заварки кратера, время нарастания тока, баланс пульса, частота пульса, баланс переменного тока АС, заварка кратера, продувка металла газом после сварки, включение/выключение дистанционного управления, переключение между постоянным и переменным током, переключение между режимами TIG и ММА
        • Выбор формы пульса, отключение пульса
        • Переключение между 2-х тактным, 4-х тактным и специальным 4-х тактным (REP.) режимами работы
        • Высокочастотный бесконтактный поджиг дуги HF
        • Работа при пониженном напряжении питающей сети
        • Рекомендуемая мощность генератора - 8.9 кВА
        • Долгий срок службы
        • Высокое качество комплектующих