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Индустриальный аппарат аргонодуговой сварки AuroraPRO IRONMAN 500 AC/DC PULSE (TIG+MMA)
Найти аналог
Аппараты аргоновой сварки tig
    Индустриальный аппарат аргонодуговой сварки AuroraPRO IRONMAN 500 AC/DC PULSE (TIG+MMA)
    Арт. aurora_4154
    Индустриальный аппарат аргонодуговой сварки AuroraPRO IRONMAN 500 AC/DC PULSE (TIG+MMA)

      Индустриальный аппарат аргонодуговой сварки AuroraPRO IRONMAN 500 AC/DC PULSE (TIG+MMA)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. aurora_4154

      Характеристики

      Производитель
      		Aurora
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Метод сварки
      		MMA, TIG
      Управляющий разъем
      		2PIN
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аргонодуговой сварочный инвертор Aurora PRO IRONMAN 500 AC/DC PULSE IGBT 10053 - агрегат индустриального класса, который используется для сварки TIG, а также сварки ММА. Устройство позволяет работать с материалами различной толщины благодаря регулятору сварочного тока в диапазоне от 10 А до 500 А. Режим PULSE способствует получению сварочного шва высокого качества. Аппарат оснащается держателями и четырьмя колесами для легкой и удобной транспортировки. Рекомендуемая мощность генератора составляет 18.9 кВА. Время продувки газа - от 1 до 10 секунд. Время затухания дуги составляет менее 10 секунд.

        Преимущества 

        • Простая регулировка следующих параметров: сварочный ток для режима ММА и сварки TIG без пульса, верхний уровень сварочного тока для пульса, нижний уровень сварочного тока для пульса, то заварки кратера, время нарастания тока, баланс пульса, частота пульса, баланс переменного тока АС, заварка кратера, продувка металла газом после сварки
        • Простое переключение между 2-х тактным и 4-х тактным режимами работы
        • Современная многоплатная конструкция блока управления на базе компонентов IGBT нового поколения
        • Профессиональные резьбовые соединения силовых кабелей обеспечивают надежный контакт при продолжительных нагрузках на максимальных токах
        • Подключение пульта дистанционного управления ДУ для проведения удаленных работ (опция)
        • Для полноценной работы аппарата с горелкой водяного охлаждения требуется приобретение охлаждающей станции AuroraPRO SL-1500 (в комплект поставки не входит)
        • Высокочастотный бесконтактный поджиг дуги HF