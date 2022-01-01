Индустриальный аппарат аргонодуговой сварки AuroraPRO IRONMAN 500 AC/DC PULSE (TIG+MMA)

Преимущества

Простая регулировка следующих параметров: сварочный ток для режима ММА и сварки TIG без пульса, верхний уровень сварочного тока для пульса, нижний уровень сварочного тока для пульса, то заварки кратера, время нарастания тока, баланс пульса, частота пульса, баланс переменного тока АС, заварка кратера, продувка металла газом после сварки

Простое переключение между 2-х тактным и 4-х тактным режимами работы

Современная многоплатная конструкция блока управления на базе компонентов IGBT нового поколения

Профессиональные резьбовые соединения силовых кабелей обеспечивают надежный контакт при продолжительных нагрузках на максимальных токах

Подключение пульта дистанционного управления ДУ для проведения удаленных работ (опция)

Для полноценной работы аппарата с горелкой водяного охлаждения требуется приобретение охлаждающей станции AuroraPRO SL-1500 (в комплект поставки не входит)

Высокочастотный бесконтактный поджиг дуги HF

Аргонодуговой сварочный инвертор Aurora PRO IRONMAN 500 AC/DC PULSE IGBT 10053 - агрегат индустриального класса, который используется для сварки TIG, а также сварки ММА. Устройство позволяет работать с материалами различной толщины благодаря регулятору сварочного тока в диапазоне от 10 А до 500 А. Режим PULSE способствует получению сварочного шва высокого качества. Аппарат оснащается держателями и четырьмя колесами для легкой и удобной транспортировки. Рекомендуемая мощность генератора составляет 18.9 кВА. Время продувки газа - от 1 до 10 секунд. Время затухания дуги составляет менее 10 секунд.