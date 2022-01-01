Индустриальный инверторный сварочный полуавтомат AuroraPRO ULTIMATE 350 INDUSTRIAL (MIG/MAG+MMA)

регулировка сварочного напряжения заварки кратера;

регулировка индуктивности для настройки желаемой жесткости дуги, глубины провара и формы валика;

регулировка сварочного тока заварки кратера в режиме MIG / регулировка сварочного тока в режиме MMA;

выбор режима сварки MIG/MAG или MMA;

включение/выключение режима заварки кратера;

управление продувкой газом;

выбор типа используемой проволоки: цельнометаллическая / порошковая;

выбор диаметра проволоки: 0.8 - 1.0 - 1.2.

регулировка сварочного тока в соответствии с выбранным диаметром проволоки;

регулировка сварочного напряжения;

режим быстрой протяжки проволоки.

универсальный источник для полуавтоматической сварки MIG/MAG и для ручной дуговой сварки MMA;

мощный подающий механизм с пакетом промежуточных кабелей 15м;

интуитивно понятная панель управления для точной настройки всех самых важных параметров сварки;

два цифровых дисплея для отображения настроек и контроля сварочного процесса;

розетка 36В на задней панели для подключения подогрева газа;

современная высокоэффективная система воздушного охлаждения.

передовая модульная технология IGBT

4-х роликовый подающий механизм.

судостроение;

машиностроение;

нефтяная, химическая промышленность;

монтаж металлоконструкций;

строительство трубопроводов.

горелка MIG-36, 3 метра - 1 шт.;

кабель 35mm2, 4 метра - 1 шт.;

зажим на массу 500А - 1 шт.;

комплект роликов с V-образной канавкой 0.8-1.0; 1.0-1.2мм .

Источник тока: 46.9кг;

Подающий механизм: 17.5кг;

Пакет соединительных кабелей: 12.7кг.

Серия ULTIMATE - это максимально производительные инверторные источники для полуавтоматической сварки MIG/MAG, а также для полноценной сварки MMA во всем диапазоне. Исполнение "декомпакт" с мощным 4-х роликовым выносным подающим механизмом. В стандартной поставке пакет кабелей до подающего механизма - 15 метров, что позволяет максимально расширить рабочую зону каждого сварщика. Простая в настройках панель управления имеет все самые важные функции для качественного исполнения любой производственной задачи. Имеется настраиваемый режим заварки кратера, продувка газом, 4-х тактный режим работы горелки, переключатель смены полярности и т.д. Передовая разработка силовой части на базе модульной технологии IGBT гарантирует надежность работы данной техники на долгие годы. Данный аппарат относится к классу индустриальной техники, предназначенной для тяжелого промышленного использования. 60% режим работы на максимальных токах гарантирует стабильную работу сварочного поста при любой загруженности производства. Основные настройки на источнике:Основные настройки на подающем механизме:Особенности:Применение:Комплектация:Вес брутто: