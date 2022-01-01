Индустриальный инверторный сварочный полуавтомат AuroraPRO ULTIMATE 350 INDUSTRIAL (MIG/MAG+MMA)
Арт. aurora_40385
Индустриальный инверторный сварочный полуавтомат AuroraPRO ULTIMATE 350 INDUSTRIAL (MIG/MAG+MMA)
Арт. aurora_40385
Характеристики
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Производитель
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Холостой прогон проволоки
|Нет
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Сварка алюминия
|Нет
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Розетка 36 В
|Да
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Режим импульсной сварки
|Нет
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- Серия ULTIMATE - это максимально производительные инверторные источники для полуавтоматической сварки MIG/MAG, а также для полноценной сварки MMA во всем диапазоне. Исполнение "декомпакт" с мощным 4-х роликовым выносным подающим механизмом. В стандартной поставке пакет кабелей до подающего механизма - 15 метров, что позволяет максимально расширить рабочую зону каждого сварщика. Простая в настройках панель управления имеет все самые важные функции для качественного исполнения любой производственной задачи. Имеется настраиваемый режим заварки кратера, продувка газом, 4-х тактный режим работы горелки, переключатель смены полярности и т.д. Передовая разработка силовой части на базе модульной технологии IGBT гарантирует надежность работы данной техники на долгие годы. Данный аппарат относится к классу индустриальной техники, предназначенной для тяжелого промышленного использования. 60% режим работы на максимальных токах гарантирует стабильную работу сварочного поста при любой загруженности производства. Основные настройки на источнике:
- регулировка сварочного напряжения заварки кратера;
- регулировка индуктивности для настройки желаемой жесткости дуги, глубины провара и формы валика;
- регулировка сварочного тока заварки кратера в режиме MIG / регулировка сварочного тока в режиме MMA;
- выбор режима сварки MIG/MAG или MMA;
- включение/выключение режима заварки кратера;
- управление продувкой газом;
- выбор типа используемой проволоки: цельнометаллическая / порошковая;
- выбор диаметра проволоки: 0.8 - 1.0 - 1.2.
- регулировка сварочного тока в соответствии с выбранным диаметром проволоки;
- регулировка сварочного напряжения;
- режим быстрой протяжки проволоки.
- универсальный источник для полуавтоматической сварки MIG/MAG и для ручной дуговой сварки MMA;
- мощный подающий механизм с пакетом промежуточных кабелей 15м;
- интуитивно понятная панель управления для точной настройки всех самых важных параметров сварки;
- два цифровых дисплея для отображения настроек и контроля сварочного процесса;
- розетка 36В на задней панели для подключения подогрева газа;
- современная высокоэффективная система воздушного охлаждения.
- передовая модульная технология IGBT
- 4-х роликовый подающий механизм.
- судостроение;
- машиностроение;
- нефтяная, химическая промышленность;
- монтаж металлоконструкций;
- строительство трубопроводов.
- горелка MIG-36, 3 метра - 1 шт.;
- кабель 35mm2, 4 метра - 1 шт.;
- зажим на массу 500А - 1 шт.;
- комплект роликов с V-образной канавкой 0.8-1.0; 1.0-1.2мм .
- Источник тока: 46.9кг;
- Подающий механизм: 17.5кг;
- Пакет соединительных кабелей: 12.7кг.