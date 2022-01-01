Индустриальный инверторный сварочный полуавтомат AuroraPRO ULTIMATE 500 INDUSTRIAL (MIG/MAG+MMA)

универсальный источник для полуавтоматической сварки MIG/MAG и для ручной дуговой сварки MMA;

100% ПВ на максимальном токе, при 40С;

мощный подающий механизм с пакетом промежуточных кабелей 15м;

cтабильная продолжительная работа на максимальных токах;

интуитивно понятная панель управления для точной настройки всех самых важных параметров сварки;

два цифровых дисплея для отображения настроек и контроля сварочного процесса;

розетка 36В на задней панели для подключения подогрева газа;

резьбовые соединения силовых кабелей обеспечивают надежный контакт при продолжительных нагрузках на максимальных токах;

современная высокоэффективная система воздушного охлаждения;

FULL BRIGE IGBT: высокая и скорость работы электронных компонентов с небольшим тепловыделением.

судостроение;

машиностроение;

нефтяная, химическая промышленность;

монтаж металлоконструкций;

строительство трубопроводов.

горелка MIG 36KD, 3 метра - 1 шт.;

кабель-коннектор, 15 метров - 1 шт.;

кабель 70mm2, 4 метра - 2 шт.;

зажим на массу 600А - 1 шт.;

держатель электродов 500А - 1шт.;

комплект роликов с V-образной канавкой 1.0-1.2мм; 1.2-1.6мм.

Источник тока: 780х480х840мм, 68.3 кг.

Подающий механизм: 710х350х490мм, 17.2кг

Пакет соединительных кабелей: 450х280х350мм, 15.5кг

Серия ULTIMATE - это максимально производительные инверторные источники для полуавтоматической сварки MIG/MAG, а также для полноценной сварки MMA во всем диапазоне. Исполнение "декомпакт" с мощным 4-х роликовым выносным подающим механизмом. В стандартной поставке пакет кабелей до подающего механизма - 15 метров, что позволяет максимально расширить рабочую зону каждого сварщика. Простая в настройках панель управления имеет все самые важные функции для качественного исполнения любой производственной задачи. Имеется настраиваемый режим заварки кратера, продувка газом, 4-х тактный режим работы горелки, переключатель смены полярности и т.д. Передовая разработка силовой части на базе модульной технологии IGBT гарантирует надежность работы данной техники на долгие годы. Данный аппарат относится к классу индустриальной техники, предназначенной для тяжелого промышленного использования. 100% режим работы на максимальных токах гарантирует стабильную работу сварочного поста при любой загруженности производства. В обычном режиме инвертор имеет отличный запас мощности. Особенности:Применение:Комплектация:Габариты и вес брутто: