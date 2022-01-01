Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Индустриальный инверторный сварочный полуавтомат AuroraPRO ULTIMATE 500 INDUSTRIAL (MIG/MAG+MMA)
Найти аналог
Mig/mag сварочные полуавтоматы
    Индустриальный инверторный сварочный полуавтомат AuroraPRO ULTIMATE 500 INDUSTRIAL (MIG/MAG+MMA)
    Арт. aurora_40350
    Индустриальный инверторный сварочный полуавтомат AuroraPRO ULTIMATE 500 INDUSTRIAL (MIG/MAG+MMA)

      Индустриальный инверторный сварочный полуавтомат AuroraPRO ULTIMATE 500 INDUSTRIAL (MIG/MAG+MMA)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. aurora_40350

      Характеристики

      Производитель
      		Aurora
      Холостой прогон проволоки
      		Нет
      Сварка алюминия
      		Нет
      Розетка 36 В
      		Да
      Режим импульсной сварки
      		Нет
      Все характеристики

      Похожие товары с Степень защиты

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Серия ULTIMATE - это максимально производительные инверторные источники для полуавтоматической сварки MIG/MAG, а также для полноценной сварки MMA во всем диапазоне. Исполнение "декомпакт" с мощным 4-х роликовым выносным подающим механизмом. В стандартной поставке пакет кабелей до подающего механизма - 15 метров, что позволяет максимально расширить рабочую зону каждого сварщика. Простая в настройках панель управления имеет все самые важные функции для качественного исполнения любой производственной задачи. Имеется настраиваемый режим заварки кратера, продувка газом, 4-х тактный режим работы горелки, переключатель смены полярности и т.д. Передовая разработка силовой части на базе модульной технологии IGBT гарантирует надежность работы данной техники на долгие годы. Данный аппарат относится к классу индустриальной техники, предназначенной для тяжелого промышленного использования. 100% режим работы на максимальных токах гарантирует стабильную работу сварочного поста при любой загруженности производства. В обычном режиме инвертор имеет отличный запас мощности. Особенности:
        • универсальный источник для полуавтоматической сварки MIG/MAG и для ручной дуговой сварки MMA;
        • 100% ПВ на максимальном токе, при 40С;
        • мощный подающий механизм с пакетом промежуточных кабелей 15м;
        • cтабильная продолжительная работа на максимальных токах;
        • интуитивно понятная панель управления для точной настройки всех самых важных параметров сварки;
        • два цифровых дисплея для отображения настроек и контроля сварочного процесса;
        • розетка 36В на задней панели для подключения подогрева газа;
        • резьбовые соединения силовых кабелей обеспечивают надежный контакт при продолжительных нагрузках на максимальных токах;
        • современная высокоэффективная система воздушного охлаждения;
        • FULL BRIGE IGBT: высокая и скорость работы электронных компонентов с небольшим тепловыделением.
        Применение:
        • судостроение;
        • машиностроение;
        • нефтяная, химическая промышленность;
        • монтаж металлоконструкций;
        • строительство трубопроводов.
        Комплектация:
        • горелка MIG 36KD, 3 метра - 1 шт.;
        • кабель-коннектор, 15 метров - 1 шт.;
        • кабель 70mm2, 4 метра - 2 шт.;
        • зажим на массу 600А - 1 шт.;
        • держатель электродов 500А - 1шт.;
        • комплект роликов с V-образной канавкой 1.0-1.2мм; 1.2-1.6мм.
        Габариты и вес брутто: 
        • Источник тока: 780х480х840мм, 68.3 кг. 
        • Подающий механизм: 710х350х490мм, 17.2кг
        • Пакет соединительных кабелей: 450х280х350мм, 15.5кг 