Индустриальный сварочный инвертор AuroraPRO STRONGHOLD 500

Преимущества

регулируемый ForceArc (форсаж дуги) - функция аппарата, которая увеличивает сварочный ток в момент отделения капли металла от электрода. Снижает вероятность прилипания электрода и повышает стабильность горения дуги;

регулируемый Hot Start (горячий старт) - регулировка пикового тока в момент поджига дуги для идеального старта при любых видах сварочных работ с материалами разных толщин;

функция Carbon Gouging - строжка металла угольным электродом при подключении устройства подачи воздуха;

функция VRD обеспечивает безопасность сварщика в сложных условиях (замкнутые пространства, повышенная влажность) – моментальное снижение напряжения до 24В при замыкании сети;

возможность подключения дистанционного управления сварочным током REM для работы в труднодоступных местах (опция);

широкий диапазон регулировки сварочного тока от 40А для работы с тонкими материалами до 500А для полноценной работы электродом любых толщин;

профессиональные резьбовые соединения силовых кабелей обеспечивают надежный контакт при продолжительных нагрузках на максимальных токах;

современная система охлаждения dust-free ("без пыли"): вентилятор включается только при необходимости, потоки воздуха охлаждают только теплонагруженные силовые элементы изолированно от электронных компонентов управления. Аппарат не "пылесосит", увеличивается продолжительность включения и общий срок службы аппарата;

современная многоплатная конструкция блока управления на базе компонентов IGBT нового поколения;

комплект сварочных аксессуаров в стандартной поставке.

Мультифункциональный инвертор промышленного назначения для сварки электродами (MMA) и для строжки металла. Профессиональный сварщик по достоинству оценит данный аппарат. Максимальный ток в 500А достигается при весе всего 40 кг. Для удобства перемещения предусмотрены 4 колеса и тельферные кронштейны (рымы). Управление поджигом дуги позволяет достичь оптимального провара в момент начала сварки, а настройка форсажа дуги снизит разбрызгивание электрода и обеспечит оптимальную стабильность дуги и глубину сварочной ванны. Усиленный блок инновационной инверторной технологии IGBT гарантирует надежность работы данной техники на долгие годы. Данный аппарат относится к классу индустриальной техники, предназначенной для тяжелого промышленного использования. 100% режим работы на максимальных токах гарантирует стабильную работу сварочного поста при любой загруженности производства. В обычном режиме инвертор имеет отличный запас мощности.