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Инфракрасный газовый обогреватель Ballu BIGH-3
4.7
3
Найти аналог
Инфракрасные обогреватели
    Инфракрасный газовый обогреватель Ballu BIGH-3
    Арт. 70436089
    4.7
    3
    Инфракрасный газовый обогреватель Ballu BIGH-3
    Инфракрасный газовый обогреватель Ballu BIGH-3
    Инфракрасный газовый обогреватель Ballu BIGH-3
    Инфракрасный газовый обогреватель Ballu BIGH-3
      Инфракрасный газовый обогреватель Ballu BIGH-3
      Инфракрасный газовый обогреватель Ballu BIGH-3
      Инфракрасный газовый обогреватель Ballu BIGH-3
      Инфракрасный газовый обогреватель Ballu BIGH-3

      Инфракрасный газовый обогреватель Ballu BIGH-3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 70436089
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Вес, кг
      		1.55
      Габариты, мм
      		225x215x221
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Газовый инфракрасный обогреватель Ballu BIGH-3 – современный экономичный отопительный прибор, обеспечивающий направленный обогрев. КПД обогревателя составляет 100%. Устройство не требует подключения к электропитанию. Модель Ballu BIGH-3 подходит как для локального прогрева рабочих зон на открытых площадках, где применение традиционных способов отопления малоэффективно, так и для использования дачниками, туристами, охотниками и рыболовами которые оценят экономичный расход топлива, компактное исполнение устройства, надёжную конструкцию и удобство использования прибора для обогрева в условиях повышенной влажности и сырости, приготовления пищи, нагрева воды. Нагревательная панель защищена решёткой из нержавеющей стали, а обод панели покрыт термоустойчивой эмалью. Корпус прибора покрыт эмалью, сохраняющей превосходный внешний вид изделия на всём протяжении срока использования. Компактный размер и разборная конструкция позволят хранить неиспользуемый прибор в максимально удобном виде, не занимая много места.

        Преимущества

        • Съемные ножки с фиксатором положений, выдерживают 10-литровое ведро с водой;
        • Газовый шланг с редуктором давления 1,5 м в комплекте поставки;
        • 2 в 1: функции обогрева и приготовления пищи;
        • Независимость от электропитания;
        • Высококачественные компоненты;
        • Компактная упаковка (в 2 раза меньше прибора);
        • Лучшая керамическая горелка класса А- не деформируется при случайном попадании воды на работающий прибор;
        • Специальное жаропрочное эмалевое покрытие для обода;
        • Абсолютная эффективность: КПД 100%