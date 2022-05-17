Инфракрасный газовый обогреватель Ballu BIGH-3

Преимущества

Съемные ножки с фиксатором положений, выдерживают 10-литровое ведро с водой;

Газовый шланг с редуктором давления 1,5 м в комплекте поставки;

2 в 1: функции обогрева и приготовления пищи;

Независимость от электропитания;

Высококачественные компоненты;

Компактная упаковка (в 2 раза меньше прибора);

Лучшая керамическая горелка класса А- не деформируется при случайном попадании воды на работающий прибор;

Специальное жаропрочное эмалевое покрытие для обода;

Абсолютная эффективность: КПД 100%

Газовый инфракрасный обогреватель Ballu BIGH-3 – современный экономичный отопительный прибор, обеспечивающий направленный обогрев. КПД обогревателя составляет 100%. Устройство не требует подключения к электропитанию. Модель Ballu BIGH-3 подходит как для локального прогрева рабочих зон на открытых площадках, где применение традиционных способов отопления малоэффективно, так и для использования дачниками, туристами, охотниками и рыболовами которые оценят экономичный расход топлива, компактное исполнение устройства, надёжную конструкцию и удобство использования прибора для обогрева в условиях повышенной влажности и сырости, приготовления пищи, нагрева воды. Нагревательная панель защищена решёткой из нержавеющей стали, а обод панели покрыт термоустойчивой эмалью. Корпус прибора покрыт эмалью, сохраняющей превосходный внешний вид изделия на всём протяжении срока использования. Компактный размер и разборная конструкция позволят хранить неиспользуемый прибор в максимально удобном виде, не занимая много места.