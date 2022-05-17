Инфракрасный газовый обогреватель Ballu BIGH-4

Преимущества

Профессиональная модель для использования вне помещений и обогрева технологических зон

Эффективный обогрев открытых площадок

Возможность локального применения

Комфортный равномерный обогрев

Полная независимость от электропитания

Абсолютная эффективность: КПД 100%

Высококачественная керамическая панель премиум-класса А

Защитная термопара для контроля пламени

Плавная регулировка мощности

Разъемная ножка: суперкомпактный размер упаковки

Быстрая подготовка к работе: газовый шланг 1,5 м и редуктор в комплекте

Газовый инфракрасный обогреватель Ballu BIGH-4 – современный экономичный отопительный прибор для направленного обогрева. Он обладает абсолютной эффективностью (КПД=100%) и совершенно не требует никакого подключения к электропитанию. BIGH-4 отлично подходит для локального обогрева рабочих зон на открытых площадках, где применение традиционных способов отопления малоэффективно. Возможность локальной установки в месте, где необходим обогрев, обеспечивает экономичность расхода топлива. Панель защищена решеткой из нержавейки. От утечки газа в случае погасания пламени прибор защищен при помощи газового клапана, который управляется чувствительной термопарой. Если ветер или иное внешнее воздействие затушит пламя, подача газа немедленно прекратится. Корпус панели покрыт жаропрочной эмалью. Это покрытие надолго сохранит привлекательный внешний вид и предохранит прибор от коррозии. Разъемная ножка легко разбирается на 2 части, позволяя сложить прибор в компактную упаковку, если он не используется.