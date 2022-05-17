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Инфракрасный газовый обогреватель Ballu BIGH-4
4.7
3
7 190 ₽
Инфракрасные обогреватели
    Инфракрасный газовый обогреватель Ballu BIGH-4
    Арт. 70436090
    4.7
    3
    Инфракрасный газовый обогреватель Ballu BIGH-4
    Инфракрасный газовый обогреватель Ballu BIGH-4
    Инфракрасный газовый обогреватель Ballu BIGH-4
    Инфракрасный газовый обогреватель Ballu BIGH-4
    Инфракрасный газовый обогреватель Ballu BIGH-4
      Инфракрасный газовый обогреватель Ballu BIGH-4
      Инфракрасный газовый обогреватель Ballu BIGH-4
      Инфракрасный газовый обогреватель Ballu BIGH-4
      Инфракрасный газовый обогреватель Ballu BIGH-4
      Инфракрасный газовый обогреватель Ballu BIGH-4

      Инфракрасный газовый обогреватель Ballu BIGH-4

      7 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 70436090
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Вес, кг
      		2.3
      Габариты, мм
      		338x278x372
      Все характеристики
      7 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Газовый инфракрасный обогреватель Ballu BIGH-4 – современный экономичный отопительный прибор для направленного обогрева. Он обладает абсолютной эффективностью (КПД=100%) и совершенно не требует никакого подключения к электропитанию. BIGH-4 отлично подходит для локального обогрева рабочих зон на открытых площадках, где применение традиционных способов отопления малоэффективно. Возможность локальной установки в месте, где необходим обогрев, обеспечивает экономичность расхода топлива. Панель защищена решеткой из нержавейки. От утечки газа в случае погасания пламени прибор защищен при помощи газового клапана, который управляется чувствительной термопарой. Если ветер или иное внешнее воздействие затушит пламя, подача газа немедленно прекратится. Корпус панели покрыт жаропрочной эмалью. Это покрытие надолго сохранит привлекательный внешний вид и предохранит прибор от коррозии. Разъемная ножка легко разбирается на 2 части, позволяя сложить прибор в компактную упаковку, если он не используется.

        Преимущества

        • Профессиональная модель для использования вне помещений и обогрева технологических зон
        • Эффективный обогрев открытых площадок
        • Возможность локального применения
        • Комфортный равномерный обогрев
        • Полная независимость от электропитания
        • Абсолютная эффективность: КПД 100%
        • Высококачественная керамическая панель премиум-класса А
        • Защитная термопара для контроля пламени
        • Плавная регулировка мощности
        • Разъемная ножка: суперкомпактный размер упаковки
        • Быстрая подготовка к работе: газовый шланг 1,5 м и редуктор в комплекте