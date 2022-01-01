Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-AP4-0.6
Арт. 70436050
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|1.9
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Габариты, мм
|130x40x820
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Макс. рекомендуемая площадь обогрева, м2
|6
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Цвет
|серый
- Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-AP4-0.6 - компактное устройство нового поколения в тонком корпусе, предназначенное для локального обогрева помещений различного типа и назначения с высокими потолками и плохой теплоизоляцией. Принцип работы заключается в том, что обогреватель подобно солнцу излучает тепловую энергию в инфракрасном спектре, то есть тепло с минимально возможными потерями доходит до пола, стен и окружающих предметов, которые в свою очередь и нагревают воздух в помещении. Представленное оборудование позволяет создать комфортный, мягкий микроклимат с малым различием по показателям температур в слоях по высоте. Для дополнительного обогрева рекомендуемая площадь помещения составляет 12 м2, для основного - 6 м2.
Особенности и преимущества:
- Самые компактные и тонкие панельные обогреватели на
- Запатентованная форма корпуса.
- Высокая степень пылевлагозащиты IP54.
- Долговечное анодирование 25 мкм гарантирует долговечную эффективную работу и сохраняет неизменный внешний вид.
- Стальной корпус и элементы из нержавеющей стали.
- Универсальные поворотные кронштейны с барашковыми метизами в комплекте.
- Возможность подвеса ИК обогревателей на потолок или стену под углом с шагом в 30°.
- Возможность прямого подвеса на резьбовые шпили.
- Основной и дополнительный обогрев помещений, локальный обогрев жилых и рабочих зон в помещениях.
- Разогрев и сушка поверхностей, материалов; очистка поверхностей ото льда и снега и поддержание их в таком состоянии.
Комплектация:
- Обогреватель.
- Кронштейн для крепления к прибору - 2 шт.
- Кронштейн для монтажа к поверхности - 2 шт.
- Барашковый болт М6х15 - 4 шт.
- Барашковая гайка М6 - 2 шт.
- Герметичная клеммная колодка.
- Винт для крепления клеммной колодки.
- Руководство по эксплуатации и гарантийный талон.
- Упаковка.