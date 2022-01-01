Особенности и преимущества:

Самые компактные и тонкие панельные обогреватели на

Запатентованная форма корпуса.

Высокая степень пылевлагозащиты IP54.

Долговечное анодирование 25 мкм гарантирует долговечную эффективную работу и сохраняет неизменный внешний вид.

Стальной корпус и элементы из нержавеющей стали.

Универсальные поворотные кронштейны с барашковыми метизами в комплекте.

Возможность подвеса ИК обогревателей на потолок или стену под углом с шагом в 30°.

Возможность прямого подвеса на резьбовые шпили.

Основной и дополнительный обогрев помещений, локальный обогрев жилых и рабочих зон в помещениях.

Разогрев и сушка поверхностей, материалов; очистка поверхностей ото льда и снега и поддержание их в таком состоянии.

Комплектация:

Обогреватель.

Кронштейн для крепления к прибору - 2 шт.

Кронштейн для монтажа к поверхности - 2 шт.

Барашковый болт М6х15 - 4 шт.

Барашковая гайка М6 - 2 шт.

Герметичная клеммная колодка.

Винт для крепления клеммной колодки.

Руководство по эксплуатации и гарантийный талон.

Упаковка.

Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-AP4-0.6 - компактное устройство нового поколения в тонком корпусе, предназначенное для локального обогрева помещений различного типа и назначения с высокими потолками и плохой теплоизоляцией. Принцип работы заключается в том, что обогреватель подобно солнцу излучает тепловую энергию в инфракрасном спектре, то есть тепло с минимально возможными потерями доходит до пола, стен и окружающих предметов, которые в свою очередь и нагревают воздух в помещении. Представленное оборудование позволяет создать комфортный, мягкий микроклимат с малым различием по показателям температур в слоях по высоте. Для дополнительного обогрева рекомендуемая площадь помещения составляет 12 м2, для основного - 6 м2.