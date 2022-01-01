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Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-AP4-0.6
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Инфракрасные обогреватели
    Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-AP4-0.6
    Арт. 70436050
    Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-AP4-0.6
    Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-AP4-0.6
    Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-AP4-0.6
    Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-AP4-0.6
      Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-AP4-0.6
      Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-AP4-0.6
      Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-AP4-0.6
      Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-AP4-0.6

      Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-AP4-0.6

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 70436050

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Вес, кг
      		1.9
      Габариты, мм
      		130x40x820
      Макс. рекомендуемая площадь обогрева, м2
      		6
      Цвет
      		серый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-AP4-0.6 - компактное устройство нового поколения в тонком корпусе, предназначенное для локального обогрева помещений различного типа и назначения с высокими потолками и плохой теплоизоляцией. Принцип работы заключается в том, что обогреватель подобно солнцу излучает тепловую энергию в инфракрасном спектре, то есть тепло с минимально возможными потерями доходит до пола, стен и окружающих предметов, которые в свою очередь и нагревают воздух в помещении. Представленное оборудование позволяет создать комфортный, мягкий микроклимат с малым различием по показателям температур в слоях по высоте. Для дополнительного обогрева рекомендуемая площадь помещения составляет 12 м2, для основного - 6 м2.

        Особенности и преимущества:

        • Самые компактные и тонкие панельные обогреватели на 
        • Запатентованная форма корпуса.
        • Высокая степень пылевлагозащиты IP54.
        • Долговечное анодирование 25 мкм гарантирует долговечную эффективную работу и сохраняет неизменный внешний вид.
        • Стальной корпус и элементы из нержавеющей стали.
        • Универсальные поворотные кронштейны с барашковыми метизами в комплекте.
        • Возможность подвеса ИК обогревателей на потолок или стену под углом с шагом в 30°.
        • Возможность прямого подвеса на резьбовые шпили.
        • Основной и дополнительный обогрев помещений, локальный обогрев жилых и рабочих зон в помещениях.
        • Разогрев и сушка поверхностей, материалов; очистка поверхностей ото льда и снега и поддержание их в таком состоянии.
         

        Комплектация:

        • Обогреватель.
        • Кронштейн для крепления к прибору - 2 шт.
        • Кронштейн для монтажа к поверхности - 2 шт.
        • Барашковый болт М6х15 - 4 шт.
        • Барашковая гайка М6 - 2 шт.
        • Герметичная клеммная колодка.
        • Винт для крепления клеммной колодки.
        • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон.
        • Упаковка.