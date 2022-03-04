Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-APL-3.0

Преимущества

Форма корпуса защищена патентами Российской Федерации

Возможность локального применения

Высокая экономичность расхода электроэнергии

Не сжигает кислород и не создает запаха гари

Установка на потолке сохраняет свободной рабочую зону

Долговечные излучающие панели с анодированием 25 мкм, обеспечивают высокую эффективность на всем сроке эксплуатации прибора

Универсальные кронштейны в комплекте

Возможность подключения к терморегулятору

Боковые накладки из шлифованной нержавеющей стали

Модернизированная форма корпуса визуально уменьшает глубину прибора (видна только передняя панель)

Инфракрасный обогреватель BALLU BIH-APL – компактный современный экономичный отопительный прибор для направленного обогрева. Он незаменим для локального обогрева рабочих зон в помещениях с высокими потолками или плохой теплоизоляцией, где применение традиционных способов отопления малоэффективно. Возможность локальной установки над местом, где находятся люди, обеспечивает экономичность расхода электроэнергии. В комплекте идут универсальные кронштейны, что позволяет произвести легкий и быстрый монтаж обогревателей к потолку, стене, на трос или даже на резьбовые шпили.