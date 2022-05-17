Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-APL-1.0
Арт. 70436086
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Нидерланды
|
Вес, кг
|2.4
|
Габариты, мм
|1365x45x130
- Инфракрасный обогреватель BALLU BIH-APL – компактный современный экономичный отопительный прибор для направленного обогрева. Он незаменим для локального обогрева рабочих зон в помещениях с высокими потолками или плохой теплоизоляцией, где применение традиционных способов отопления малоэффективно. Возможность локальной установки над местом, где находятся люди, обеспечивает экономичность расхода электроэнергии. В комплекте идут универсальные кронштейны, что позволяет произвести легкий и быстрый монтаж обогревателей к потолку, стене, на трос или даже на резьбовые шпили.
Преимущества
- Форма корпуса защищена патентами Российской Федерации
- Возможность локального применения
- Высокая экономичность расхода электроэнергии
- Не сжигает кислород и не создает запаха гари
- Установка на потолке сохраняет свободной рабочую зону
- Долговечные излучающие панели с анодированием 25 мкм, обеспечивают высокую эффективность на всем сроке эксплуатации прибора
- Универсальные кронштейны в комплекте
- Возможность подключения к терморегулятору
- Боковые накладки из шлифованной нержавеющей стали
- Модернизированная форма корпуса визуально уменьшает глубину прибора (видна только передняя панель)