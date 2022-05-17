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Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-APL-1.0
4.8
4
Найти аналог
Инфракрасные обогреватели
    Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-APL-1.0
    Арт. 70436086
    4.8
    4
    Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-APL-1.0
    Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-APL-1.0
    Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-APL-1.0
    Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-APL-1.0
    Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-APL-1.0
      Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-APL-1.0
      Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-APL-1.0
      Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-APL-1.0
      Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-APL-1.0
      Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-APL-1.0

      Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-APL-1.0

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 70436086
      4.8
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Вес, кг
      		2.4
      Габариты, мм
      		1365x45x130
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Инфракрасный обогреватель BALLU BIH-APL – компактный современный экономичный отопительный прибор для направленного обогрева. Он незаменим для локального обогрева рабочих зон в помещениях с высокими потолками или плохой теплоизоляцией, где применение традиционных способов отопления малоэффективно. Возможность локальной установки над местом, где находятся люди, обеспечивает экономичность расхода электроэнергии. В комплекте идут универсальные кронштейны, что позволяет произвести легкий и быстрый монтаж обогревателей к потолку, стене, на трос или даже на резьбовые шпили.

        Преимущества

        • Форма корпуса защищена патентами Российской Федерации
        • Возможность локального применения
        • Высокая экономичность расхода электроэнергии
        • Не сжигает кислород и не создает запаха гари
        • Установка на потолке сохраняет свободной рабочую зону
        • Долговечные излучающие панели с анодированием 25 мкм, обеспечивают высокую эффективность на всем сроке эксплуатации прибора
        • Универсальные кронштейны в комплекте
        • Возможность подключения к терморегулятору
        • Боковые накладки из шлифованной нержавеющей стали
        • Модернизированная форма корпуса визуально уменьшает глубину прибора (видна только передняя панель)