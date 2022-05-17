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Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-APL-2.0
4.3
4
6 790 ₽
7 490 ₽
Инфракрасные обогреватели
  • Персональная скидка
Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-APL-2.0
Арт. 70436085
4.3
4
Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-APL-2.0
Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-APL-2.0
  • Персональная скидка
Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-APL-2.0
Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-APL-2.0

Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-APL-2.0

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  • -700 ₽
6 790 ₽
7 490 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Арт. 70436085
4.3
4

Характеристики

Производитель
Ballu
Страна производства
Россия
Родина бренда
Нидерланды
Вес, кг
6.8
Габариты, мм
1365x45x255
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -700 ₽
6 790 ₽
7 490 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-APL-1.0
Нет в наличии
4.8
Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-APL-1.0
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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Инфракрасный обогреватель BALLU BIH-APL – компактный современный экономичный отопительный прибор для направленного обогрева. Он незаменим для локального обогрева рабочих зон в помещениях с высокими потолками или плохой теплоизоляцией, где применение традиционных способов отопления малоэффективно. Возможность локальной установки над местом, где находятся люди, обеспечивает экономичность расхода электроэнергии. В комплекте идут универсальные кронштейны, что позволяет произвести легкий и быстрый монтаж обогревателей к потолку, стене, на трос или даже на резьбовые шпили.

    Преимущества

    • Форма корпуса защищена патентами Российской Федерации
    • Возможность локального применения
    • Высокая экономичность расхода электроэнергии
    • Не сжигает кислород и не создает запаха гари
    • Установка на потолке сохраняет свободной рабочую зону
    • Долговечные излучающие панели с анодированием 25 мкм, обеспечивают высокую эффективность на всем сроке эксплуатации прибора
    • Универсальные кронштейны в комплекте
    • Возможность подключения к терморегулятору
    • Боковые накладки из шлифованной нержавеющей стали
    • Модернизированная форма корпуса визуально уменьшает глубину прибора (видна только передняя панель)