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Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-L-2.0
5.0
2
4 490 ₽
8 290 ₽
Инфракрасные обогреватели
  • Персональная скидка
Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-L-2.0
Арт. 70436066
5.0
2
Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-L-2.0
Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-L-2.0
Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-L-2.0
Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-L-2.0
Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-L-2.0
Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-L-2.0
Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-L-2.0
  • Персональная скидка
Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-L-2.0
Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-L-2.0
Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-L-2.0
Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-L-2.0
Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-L-2.0
Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-L-2.0
Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-L-2.0

Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-L-2.0

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  • -3 800 ₽
4 490 ₽
8 290 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. 70436066
5.0
2

Характеристики

Производитель
Ballu
Страна производства
Китай
Родина бренда
Нидерланды
Вес, кг
3
Габариты, мм
740x90x180
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -3 800 ₽
4 490 ₽
8 290 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Инфракрасный электрический обогреватель Ballu BIH-L-2.0 универсален для обогрева хозяйственных и производственных помещений. Он может быть установлен на стену, пол или потолок с помощью кронштейнов или штатива. Обогреватель обеспечивает эффективный и равномерный обогрев, оборудован защитной решеткой, предотвращающей случайное касание рукой нагревательного элемента. Имеет прочный корпус с перфорацией для отвода чрезмерного тепла. ИК обогреватель Ballu BIH-L-2.0 будет полезен на складах, в торговых помещениях, в мастерских и на стройке. В “Бигам” купить обогреватель Ballu BIH-L-2.0 можно по выгодному предложению.

    Преимущества инфракрасного обогревателя Ballu BIH-L-2.0

    • Практичность
    • Надежность
    • Ударопрочный корпус
    • Стальная защитная решетка
    • Отражатель для равномерного обогрева
    • Встроенный термостат
    • Универсальный монтаж
    • Охлаждение корпуса

    Комплектация

    • Обогреватель
    • Кронштейны для крепления к стене или штативу
    • Набор соединительных элементов
    • Руководство по эксплуатации
    • Гарантийный талон
    • Упаковка