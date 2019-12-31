Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-L-2.0

Инфракрасный электрический обогреватель Ballu BIH-L-2.0 универсален для обогрева хозяйственных и производственных помещений. Он может быть установлен на стену, пол или потолок с помощью кронштейнов или штатива. Обогреватель обеспечивает эффективный и равномерный обогрев, оборудован защитной решеткой, предотвращающей случайное касание рукой нагревательного элемента. Имеет прочный корпус с перфорацией для отвода чрезмерного тепла. ИК обогреватель Ballu BIH-L-2.0 будет полезен на складах, в торговых помещениях, в мастерских и на стройке. В “Бигам” купить обогреватель Ballu BIH-L-2.0 можно по выгодному предложению.

Преимущества инфракрасного обогревателя Ballu BIH-L-2.0

Практичность

Надежность

Ударопрочный корпус

Стальная защитная решетка

Отражатель для равномерного обогрева

Встроенный термостат

Универсальный монтаж

Охлаждение корпуса

Комплектация