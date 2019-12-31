- Персональная скидка
Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-L-2.0
Арт. 70436066
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Нидерланды
|
Вес, кг
|3
|
Габариты, мм
|740x90x180
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
С этим товаром смотрят
- Инфракрасный электрический обогреватель Ballu BIH-L-2.0 универсален для обогрева хозяйственных и производственных помещений. Он может быть установлен на стену, пол или потолок с помощью кронштейнов или штатива. Обогреватель обеспечивает эффективный и равномерный обогрев, оборудован защитной решеткой, предотвращающей случайное касание рукой нагревательного элемента. Имеет прочный корпус с перфорацией для отвода чрезмерного тепла. ИК обогреватель Ballu BIH-L-2.0 будет полезен на складах, в торговых помещениях, в мастерских и на стройке. В “Бигам” купить обогреватель Ballu BIH-L-2.0 можно по выгодному предложению.
Преимущества инфракрасного обогревателя Ballu BIH-L-2.0
- Практичность
- Надежность
- Ударопрочный корпус
- Стальная защитная решетка
- Отражатель для равномерного обогрева
- Встроенный термостат
- Универсальный монтаж
- Охлаждение корпуса
Комплектация
- Обогреватель
- Кронштейны для крепления к стене или штативу
- Набор соединительных элементов
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Упаковка