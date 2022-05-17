Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-T-1.5-E
Арт. 70436087
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Нидерланды
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Вес, кг
|2.8
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Габариты, мм
|1360x45x110
- Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-T-1.5-E незаменим для локального обогрева в помещениях с высокими потолками или плохой теплоизоляцией, где применение обычных способов отопления малоэффективно. Прибор оптимален для обогрева промышленных и складских помещений, цехов, ангаров, гаражей, выставочных и спортивных залов, а также открытых площадок, строительных объектов, помещений с высокими потолками и плохой теплоизоляцией. В технологических процессах прогрева и сушки материалов.
Преимущества
- Возможность монтажа под углом к горизонту делает эксплуатацию прибора максимально комфортной и универсальной
- Эффективны даже при отрицательных температурах и на ветру
- Возможен подвес прибора на высоту вплоть до 20 м
- Надежные ТЭНы в оболочке из нержавеющей стали
- Отражатель из жаростойкой зеркальной нержавеющей стали не темнеет со временем и сохраняет максимальную эффективность на протяжении всего срока службы