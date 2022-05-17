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Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-T-1.5-E
5.0
2
Найти аналог
Инфракрасные обогреватели
    Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-T-1.5-E
    Арт. 70436087
    5.0
    2
    Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-T-1.5-E
    Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-T-1.5-E
      Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-T-1.5-E
      Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-T-1.5-E

      Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-T-1.5-E

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 70436087
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Вес, кг
      		2.8
      Габариты, мм
      		1360x45x110
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-T-1.5-E незаменим для локального обогрева в помещениях с высокими потолками или плохой теплоизоляцией, где применение обычных способов отопления малоэффективно. Прибор оптимален для обогрева промышленных и складских помещений, цехов, ангаров, гаражей, выставочных и спортивных залов, а также открытых площадок, строительных объектов, помещений с высокими потолками и плохой теплоизоляцией. В технологических процессах прогрева и сушки материалов.

        Преимущества

        • Возможность монтажа под углом к горизонту делает эксплуатацию прибора максимально комфортной и универсальной
        • Эффективны даже при отрицательных температурах и на ветру
        • Возможен подвес прибора на высоту вплоть до 20 м
        • Надежные ТЭНы в оболочке из нержавеющей стали
        • Отражатель из жаростойкой зеркальной нержавеющей стали не темнеет со временем и сохраняет максимальную эффективность на протяжении всего срока службы