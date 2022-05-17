Преимущества

Возможность монтажа под углом к горизонту делает эксплуатацию прибора максимально комфортной и универсальной

Эффективны даже при отрицательных температурах и на ветру

Возможен подвес прибора на высоту вплоть до 20 м

Надежные ТЭНы в оболочке из нержавеющей стали

Отражатель из жаростойкой зеркальной нержавеющей стали не темнеет со временем и сохраняет максимальную эффективность на протяжении всего срока службы

Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-T-1.5-E незаменим для локального обогрева в помещениях с высокими потолками или плохой теплоизоляцией, где применение обычных способов отопления малоэффективно. Прибор оптимален для обогрева промышленных и складских помещений, цехов, ангаров, гаражей, выставочных и спортивных залов, а также открытых площадок, строительных объектов, помещений с высокими потолками и плохой теплоизоляцией. В технологических процессах прогрева и сушки материалов.