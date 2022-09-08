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Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-T-6.0
5.0
1
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Инфракрасные обогреватели
    Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-T-6.0
    Арт. 70436083
    5.0
    1
    Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-T-6.0
    Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-T-6.0
    Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-T-6.0
    Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-T-6.0
    Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-T-6.0
    Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-T-6.0
    Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-T-6.0
    Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-T-6.0

    Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-T-6.0

    Найти аналог
    Нет в наличии
    Арт. 70436083
    5.0
    1

    Характеристики

    Производитель
    		Ballu
    Место применения
    		закрытые помещения
    Вес, кг
    		8.3
    Габариты, мм
    		1750x75x325
    Макс. рекомендуемая площадь обогрева, м2
    		60
    Все характеристики
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    Нет в наличии
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
    • Электрический мощный инфракрасный обогреватель Ballu BIH-T-6.0 применяется для направленного обогрева в любых условиях. Применение: обогрев промышленных и складских помещений; цеха, ангары, гаражи, выставочные и спортивные залы, открытые площадки, строительные объекты, помещения с высокими потолками и плохой теплоизоляцией; в технологических процессах нагрева и сушки материалов.

      Особенности и преимущества:

      • Возможность монтажа под углом к горизонту делает эксплуатацию прибора максимально комфортной и универсальной.
      • Эффективны даже при отрицательных температурах и на ветру.
      • Надежные ТЭНы в оболочке из нержавеющей стали увеличивают срок службы прибора.
      • Защитная решетка предотвращает случайное касание нагревательного элемента
      • Отражатель из жаростойкой зеркальной нержавеющей стали не темнеет со временем, максимально эффективен на протяжении всего срока службы.
      • Мощный направленный обогрев в любых условиях.
      • Сохраняют высокую эффективность даже на ветру и при отрицательных температурах.
      • Установка на потолке сохраняет свободу рабочей зоны и исключает возможность ожога.
      • Возможность локального применения.
      • Высокая экономичность расхода электроэнергии.

      Комплектация:

      • Инфракрасный обогреватель.
      • Инструкция по эксплуатации.
      • Гарантийный талон.
      • Упаковка.