Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-T-6.0
Арт. 70436083
Характеристики
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Производитель
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Место применения
|закрытые помещения
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Вес, кг
|8.3
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Габариты, мм
|1750x75x325
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Макс. рекомендуемая площадь обогрева, м2
|60
- Электрический мощный инфракрасный обогреватель Ballu BIH-T-6.0 применяется для направленного обогрева в любых условиях. Применение: обогрев промышленных и складских помещений; цеха, ангары, гаражи, выставочные и спортивные залы, открытые площадки, строительные объекты, помещения с высокими потолками и плохой теплоизоляцией; в технологических процессах нагрева и сушки материалов.
Особенности и преимущества:
- Возможность монтажа под углом к горизонту делает эксплуатацию прибора максимально комфортной и универсальной.
- Эффективны даже при отрицательных температурах и на ветру.
- Надежные ТЭНы в оболочке из нержавеющей стали увеличивают срок службы прибора.
- Защитная решетка предотвращает случайное касание нагревательного элемента
- Отражатель из жаростойкой зеркальной нержавеющей стали не темнеет со временем, максимально эффективен на протяжении всего срока службы.
- Мощный направленный обогрев в любых условиях.
- Сохраняют высокую эффективность даже на ветру и при отрицательных температурах.
- Установка на потолке сохраняет свободу рабочей зоны и исключает возможность ожога.
- Возможность локального применения.
- Высокая экономичность расхода электроэнергии.
Комплектация:
- Инфракрасный обогреватель.
- Инструкция по эксплуатации.
- Гарантийный талон.
- Упаковка.