Особенности и преимущества:

Возможность монтажа под углом к горизонту делает эксплуатацию прибора максимально комфортной и универсальной.

Эффективны даже при отрицательных температурах и на ветру.

Надежные ТЭНы в оболочке из нержавеющей стали увеличивают срок службы прибора.

Защитная решетка предотвращает случайное касание нагревательного элемента

Отражатель из жаростойкой зеркальной нержавеющей стали не темнеет со временем, максимально эффективен на протяжении всего срока службы.

Мощный направленный обогрев в любых условиях.

Сохраняют высокую эффективность даже на ветру и при отрицательных температурах.

Установка на потолке сохраняет свободу рабочей зоны и исключает возможность ожога.

Возможность локального применения.

Высокая экономичность расхода электроэнергии.

Комплектация:

Инфракрасный обогреватель.

Инструкция по эксплуатации.

Гарантийный талон.

Упаковка.

Электрический мощный инфракрасный обогреватель Ballu BIH-T-6.0 применяется для направленного обогрева в любых условиях. Применение: обогрев промышленных и складских помещений; цеха, ангары, гаражи, выставочные и спортивные залы, открытые площадки, строительные объекты, помещения с высокими потолками и плохой теплоизоляцией; в технологических процессах нагрева и сушки материалов.