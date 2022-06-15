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Инфракрасный газовый обогреватель Elitech ТП 4ГИ
5.0
2
11 700 ₽
Инфракрасные обогреватели
  • Персональная скидка
Инфракрасный газовый обогреватель Elitech ТП 4ГИ
Арт. О00000007018
5.0
2
Инфракрасный газовый обогреватель Elitech ТП 4ГИ
Инфракрасный газовый обогреватель Elitech ТП 4ГИ
  • Персональная скидка
Инфракрасный газовый обогреватель Elitech ТП 4ГИ
Инфракрасный газовый обогреватель Elitech ТП 4ГИ

Инфракрасный газовый обогреватель Elitech ТП 4ГИ

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11 700 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Арт. О00000007018
5.0
2

Характеристики

Производитель
Elitech
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Вес, кг
9.3
Габариты, мм
730x420x220
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
11 700 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Газовый инфракрасный обогреватель Elitech ТП 4ГИ представляет собой надежное отличающееся эффективностью устройство, которое может использоваться в трех разных режимах мощности. Инфракрасный обогреватель Elitech ТП 4ГИ предназначен для обогрева самых разных по назначению помещений, которые имеют площадь меньше 32 кв. м. Данная техника просто идеально подходит для дома/дачи/склада/гаража, поэтому она пользуется популярностью у многих людей, которым часто требуется поддерживать нужную температуру в различных местах. Максимальная мощность составляет 4,2 кВт.

    Преимущества

    • Пьезоэлектрический поджиг
    • Поворотные колеса позволяют с легкостью перемещать агрегат на нужное место
    • Есть датчик кислорода
    • Контроль горения пламени
    • Керамический элемент большой площади заметно увеличивает теплоотдачу
    • Встраиваемый газовый баллон
    • Малые габариты и вес