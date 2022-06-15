Инфракрасный газовый обогреватель Elitech ТП 4ГИ

Преимущества

Пьезоэлектрический поджиг

Поворотные колеса позволяют с легкостью перемещать агрегат на нужное место

Есть датчик кислорода

Контроль горения пламени

Керамический элемент большой площади заметно увеличивает теплоотдачу

Встраиваемый газовый баллон

Малые габариты и вес

Газовый инфракрасный обогреватель Elitech ТП 4ГИ представляет собой надежное отличающееся эффективностью устройство, которое может использоваться в трех разных режимах мощности. Инфракрасный обогреватель Elitech ТП 4ГИ предназначен для обогрева самых разных по назначению помещений, которые имеют площадь меньше 32 кв. м. Данная техника просто идеально подходит для дома/дачи/склада/гаража, поэтому она пользуется популярностью у многих людей, которым часто требуется поддерживать нужную температуру в различных местах. Максимальная мощность составляет 4,2 кВт.