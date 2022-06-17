Инфракрасный обогреватель Ресанта ИКО-1500Л
Арт. О00000013287
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Латвия
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Вес, кг
|1.9
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Габариты, мм
|580x140x185
- Кварцевый инфракрасный обогреватель Ресанта ИКО-1500Л представляет собой прибор для нагрева предметов в помещении. Инфракрасное излучение проходит сквозь воздух и обогревает предметы и стены помещения, от которых, в свою очередь, нагревается воздух.
Преимущества
- Воздух не высушивается
- Экономия электроэнергии
- Естественная конвекция (тепловое движение объемов воздуха) снижает количество пыли, поднимаемой с пола
- Не создает «эффекта жженого воздуха»