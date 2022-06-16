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Инфракрасный обогреватель Ресанта ИКО-2000Л
4.5
2
4 090 ₽
Инфракрасные обогреватели
    Инфракрасный обогреватель Ресанта ИКО-2000Л
    Арт. О00000013419
    4.5
    2
    Инфракрасный обогреватель Ресанта ИКО-2000Л

      Инфракрасный обогреватель Ресанта ИКО-2000Л

      4 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Арт. О00000013419
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Латвия
      Вес, кг
      		3.35
      Габариты, мм
      		910x148x235
      Все характеристики
      4 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кварцевый инфракрасный обогреватель Ресанта ИКО-2000Л представляет собой прибор для нагрева предметов в помещении. Инфракрасное излучение проходит сквозь воздух и обогревает предметы и стены помещения, от которых, в свою очередь, нагревается воздух.

        Преимущества

        • Воздух не высушивается
        • Экономия электроэнергии
        • Естественная конвекция (тепловое движение объемов воздуха) снижает количество пыли, поднимаемой с пола
        • Не создает «эффекта жженого воздуха»