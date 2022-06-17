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Инфракрасный обогреватель Ресанта ИКО-800Л
5.0
2
Найти аналог
Инфракрасные обогреватели
    Инфракрасный обогреватель Ресанта ИКО-800Л
    Арт. О00000013206
    5.0
    2
    Инфракрасный обогреватель Ресанта ИКО-800Л
    Инфракрасный обогреватель Ресанта ИКО-800Л
    Инфракрасный обогреватель Ресанта ИКО-800Л
    Инфракрасный обогреватель Ресанта ИКО-800Л
    Инфракрасный обогреватель Ресанта ИКО-800Л
    Инфракрасный обогреватель Ресанта ИКО-800Л
    Инфракрасный обогреватель Ресанта ИКО-800Л
    Инфракрасный обогреватель Ресанта ИКО-800Л
    Инфракрасный обогреватель Ресанта ИКО-800Л
      Инфракрасный обогреватель Ресанта ИКО-800Л
      Инфракрасный обогреватель Ресанта ИКО-800Л
      Инфракрасный обогреватель Ресанта ИКО-800Л
      Инфракрасный обогреватель Ресанта ИКО-800Л
      Инфракрасный обогреватель Ресанта ИКО-800Л
      Инфракрасный обогреватель Ресанта ИКО-800Л
      Инфракрасный обогреватель Ресанта ИКО-800Л
      Инфракрасный обогреватель Ресанта ИКО-800Л
      Инфракрасный обогреватель Ресанта ИКО-800Л

      Инфракрасный обогреватель Ресанта ИКО-800Л

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013206
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Латвия
      Вес, кг
      		1.313
      Габариты, мм
      		265x110x365
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Кварцевый инфракрасный обогреватель Ресанта ИКО-800Л представляет собой прибор для нагрева предметов в помещении. Инфракрасное излучение проходит сквозь воздух и обогревает предметы и стены помещения, от которых, в свою очередь, нагревается воздух.

        Преимущества

        • Воздух не высушивается
        • Экономия электроэнергии
        • Естественная конвекция (тепловое движение объемов воздуха) снижает количество пыли, поднимаемой с пола
        • Не создает «эффекта жженого воздуха»