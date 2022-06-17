Преимущества

Воздух не высушивается

Экономия электроэнергии

Естественная конвекция (тепловое движение объемов воздуха) снижает количество пыли, поднимаемой с пола

Не создает «эффекта жженого воздуха»

Кварцевый инфракрасный обогреватель Ресанта ИКО-800Л представляет собой прибор для нагрева предметов в помещении. Инфракрасное излучение проходит сквозь воздух и обогревает предметы и стены помещения, от которых, в свою очередь, нагревается воздух.