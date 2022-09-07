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Обогреватель инфракрасный СИБРТЕХ ИН-1500 96446
5.0
1
Найти аналог
Инфракрасные обогреватели
    Обогреватель инфракрасный СИБРТЕХ ИН-1500 96446
    Арт. mir-instrumenta_38544
    5.0
    1
    Обогреватель инфракрасный СИБРТЕХ ИН-1500 96446

      Обогреватель инфракрасный СИБРТЕХ ИН-1500 96446

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. mir-instrumenta_38544
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Место применения
      		закрытые помещения
      Вес, кг
      		6.1
      Габариты, мм
      		1620x147x43
      Макс. рекомендуемая площадь обогрева, м2
      		15
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Инфракрасный обогреватель СИБРТЕХ ИН-1500 96446 (воздухонагреватель) - это агрегат, который предназначен для работы в закрытых помещениях, жилых или общественного назначения. Модель незаменима для локального обогрева площадей, поверхностей в помещении. Благодаря лаконичному современному дизайну прибор гармонично впишется в любой интерьер.

        Особенности и преимущества:

        • Рабочее положение обогревателя: установка на потолке, на высоте не менее 1,8 м от пола.
        • Термостойкость материала покрытия потолка должна составлять не менее 80 °С.
        • Предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях при относительной влажности воздуха не более 93 % (при температуре +25 °С) в условиях, исключающих попадание на него воды и атмосферных осадков.
        • Степень защиты оболочки IP20.

        Комплектация:

        • Инфракрасный обогреватель.
        • Комплект монтажных деталей (находится под крышкой отсека для подключения).
        • Инструкция по эксплуатации.
        • Упаковка.