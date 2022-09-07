Обогреватель инфракрасный СИБРТЕХ ИН-1500 96446
Арт. mir-instrumenta_38544
Характеристики
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Производитель
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Место применения
|закрытые помещения
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Вес, кг
|6.1
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Габариты, мм
|1620x147x43
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Макс. рекомендуемая площадь обогрева, м2
|15
- Инфракрасный обогреватель СИБРТЕХ ИН-1500 96446 (воздухонагреватель) - это агрегат, который предназначен для работы в закрытых помещениях, жилых или общественного назначения. Модель незаменима для локального обогрева площадей, поверхностей в помещении. Благодаря лаконичному современному дизайну прибор гармонично впишется в любой интерьер.
Особенности и преимущества:
- Рабочее положение обогревателя: установка на потолке, на высоте не менее 1,8 м от пола.
- Термостойкость материала покрытия потолка должна составлять не менее 80 °С.
- Предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях при относительной влажности воздуха не более 93 % (при температуре +25 °С) в условиях, исключающих попадание на него воды и атмосферных осадков.
- Степень защиты оболочки IP20.
Комплектация:
- Инфракрасный обогреватель.
- Комплект монтажных деталей (находится под крышкой отсека для подключения).
- Инструкция по эксплуатации.
- Упаковка.