Обогреватель инфракрасный СИБРТЕХ ИН-1500 96446

Особенности и преимущества:

Рабочее положение обогревателя: установка на потолке, на высоте не менее 1,8 м от пола.

Термостойкость материала покрытия потолка должна составлять не менее 80 °С.

Предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях при относительной влажности воздуха не более 93 % (при температуре +25 °С) в условиях, исключающих попадание на него воды и атмосферных осадков.

Степень защиты оболочки IP20.

Комплектация:

Инфракрасный обогреватель.

Комплект монтажных деталей (находится под крышкой отсека для подключения).

Инструкция по эксплуатации.

Упаковка.

Инфракрасный обогреватель СИБРТЕХ ИН-1500 96446 (воздухонагреватель) - это агрегат, который предназначен для работы в закрытых помещениях, жилых или общественного назначения. Модель незаменима для локального обогрева площадей, поверхностей в помещении. Благодаря лаконичному современному дизайну прибор гармонично впишется в любой интерьер.