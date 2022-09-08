Инфракрасный обогреватель СИБРТЕХ ИН-2000 96447
Арт. mir-instrumenta_38545
Характеристики
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Производитель
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Место применения
|закрытые помещения
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Вес, кг
|9.6
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Габариты, мм
|1620x273x43
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Макс. рекомендуемая площадь обогрева, м2
|20
- Инфракрасный обогреватель СИБРТЕХ ИН- 2000 220В, 2 96447 - агрегат, используемый для обогрева помещения площадью до 20 м². Монтаж осуществляется на потолок, на высоте не менее 1,8 м от пола. Степень защиты от пыли и влаги IP20. В качестве нагревательного элемента используется алюминиевая нагревательная панель.
Преимущества
- Обогрев производственных, жилых, офисных, бытовых и общественных помещений.
- Рабочее положение обогревателя: установка на потолке, на высоте не менее 1,8 м от пола.
- Термостойкость материала покрытия потолка должна составлять не менее 80 °С.
- СИБРТЕХ ИН- 2000 220В, 2 96447 предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях при относительной влажности воздуха не более 93 % (при температуре +25 °С) в условиях, исключающих попадание на него воды и атмосферных осадков.
- Степень защиты оболочки IP20.