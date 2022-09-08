Инфракрасный обогреватель СИБРТЕХ ИН-2000 96447

Преимущества

Обогрев производственных, жилых, офисных, бытовых и общественных помещений.

Рабочее положение обогревателя: установка на потолке, на высоте не менее 1,8 м от пола.

Термостойкость материала покрытия потолка должна составлять не менее 80 °С.

СИБРТЕХ ИН- 2000 220В, 2 96447 предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях при относительной влажности воздуха не более 93 % (при температуре +25 °С) в условиях, исключающих попадание на него воды и атмосферных осадков.

Степень защиты оболочки IP20.

Инфракрасный обогреватель СИБРТЕХ ИН- 2000 220В, 2 96447 - агрегат, используемый для обогрева помещения площадью до 20 м². Монтаж осуществляется на потолок, на высоте не менее 1,8 м от пола. Степень защиты от пыли и влаги IP20. В качестве нагревательного элемента используется алюминиевая нагревательная панель.