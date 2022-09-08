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Инфракрасный обогреватель СИБРТЕХ ИН-2000 96447
5.0
1
Найти аналог
Инфракрасные обогреватели
    Инфракрасный обогреватель СИБРТЕХ ИН-2000 96447
    Арт. mir-instrumenta_38545
    5.0
    1
    Инфракрасный обогреватель СИБРТЕХ ИН-2000 96447

      Инфракрасный обогреватель СИБРТЕХ ИН-2000 96447

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. mir-instrumenta_38545
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Место применения
      		закрытые помещения
      Вес, кг
      		9.6
      Габариты, мм
      		1620x273x43
      Макс. рекомендуемая площадь обогрева, м2
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Инфракрасный обогреватель СИБРТЕХ ИН- 2000 220В, 2 96447 - агрегат, используемый для обогрева помещения площадью до 20 м². Монтаж осуществляется на потолок,  на высоте не менее 1,8 м от пола. Степень защиты от пыли и влаги IP20. В качестве нагревательного элемента используется алюминиевая нагревательная панель.

        Преимущества

        • Обогрев производственных, жилых, офисных, бытовых и общественных помещений.
        • Рабочее положение обогревателя: установка на потолке, на высоте не менее 1,8 м от пола.
        • Термостойкость материала покрытия потолка должна составлять не менее 80 °С.
        • СИБРТЕХ ИН- 2000 220В, 2 96447 предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях при относительной влажности воздуха не более 93 % (при температуре +25 °С) в условиях, исключающих попадание на него воды и атмосферных осадков.
        • Степень защиты оболочки IP20.