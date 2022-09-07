Обогреватель электрический инфракрасный СИБРТЕХ ИН-800 96445

Инфракрасный обогреватель СИБРТЕХ ИН-800 96445 (воздухонагреватель) - предназначены для обогрева производственных, жилых, офисных, бытовых и общественных помещений. Рабочее положение обогревателя: установка на потолке, на высоте не менее 1,8 м от пола.

Особенности и преимущества:

Термостойкость материала покрытия потолка должна составлять не менее 80 °С.

Предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях при относительной влажности воздуха не более 93 % (при температуре +25 °С) в условиях, исключающих попадание на него воды и атмосферных осадков.

Степень защиты оболочки IP20.

Комплектация: