Обогреватель электрический инфракрасный СИБРТЕХ ИН-800 96445
Арт. mir-instrumenta_38543
Характеристики
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Производитель
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Место применения
|закрытые помещения
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Вес, кг
|4.5
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Габариты, мм
|1180x147x43
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Цвет
|белый
- Инфракрасный обогреватель СИБРТЕХ ИН-800 96445 (воздухонагреватель) - предназначены для обогрева производственных, жилых, офисных, бытовых и общественных помещений. Рабочее положение обогревателя: установка на потолке, на высоте не менее 1,8 м от пола.
Особенности и преимущества:
- Термостойкость материала покрытия потолка должна составлять не менее 80 °С.
- Предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях при относительной влажности воздуха не более 93 % (при температуре +25 °С) в условиях, исключающих попадание на него воды и атмосферных осадков.
- Степень защиты оболочки IP20.
Комплектация:
- Инфракрасный обогреватель.
- Комплект монтажных деталей (находится под крышкой отсека для подключения).
- Инструкция по эксплуатации.
- Упаковка.