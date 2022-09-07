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Обогреватель электрический инфракрасный СИБРТЕХ ИН-800 96445
5.0
1
Найти аналог
Инфракрасные обогреватели
    Обогреватель электрический инфракрасный СИБРТЕХ ИН-800 96445
    Арт. mir-instrumenta_38543
    5.0
    1
    Обогреватель электрический инфракрасный СИБРТЕХ ИН-800 96445

      Обогреватель электрический инфракрасный СИБРТЕХ ИН-800 96445

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. mir-instrumenta_38543
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Место применения
      		закрытые помещения
      Вес, кг
      		4.5
      Габариты, мм
      		1180x147x43
      Цвет
      		белый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Инфракрасный обогреватель СИБРТЕХ ИН-800 96445 (воздухонагреватель) - предназначены для обогрева производственных, жилых, офисных, бытовых и общественных помещений. Рабочее положение обогревателя: установка на потолке, на высоте не менее 1,8 м от пола.

        Особенности и преимущества:

        • Термостойкость материала покрытия потолка должна составлять не менее 80 °С.
        • Предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях при относительной влажности воздуха не более 93 % (при температуре +25 °С) в условиях, исключающих попадание на него воды и атмосферных осадков.
        • Степень защиты оболочки IP20.

        Комплектация:

        • Инфракрасный обогреватель.
        • Комплект монтажных деталей (находится под крышкой отсека для подключения).
        • Инструкция по эксплуатации.
        • Упаковка.