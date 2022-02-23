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Инфракрасный обогреватель Мистер Хит ИК-3.0
5.0
2
Найти аналог
Инфракрасные обогреватели
    Инфракрасный обогреватель Мистер Хит ИК-3.0
    Арт. 70436038
    5.0
    2
    Инфракрасный обогреватель Мистер Хит ИК-3.0

      Инфракрасный обогреватель Мистер Хит ИК-3.0

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 70436038
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Мистер хит
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		12.3
      Габариты, мм
      		1620x450x45
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Промышленный инфракрасный обогреватель Мистер Хит ИК-3,0 относится к длинноволновому типу обогревателей. Тепло от обогревателей такого типа аналогично теплу от солнца или костра, но не содержит ультрафиолета, СВЧ и рентгеновского излучения, поэтому они безопасны и очень эффективны. Такие обогреватели используются для обогрева промышленных помещений. Они отлично подходят для обогрева складов, павильонов, цехов, теплиц, автомобильных моек и других помещений промышленного назначения. Они могут использоваться как основное отопление круглый год. Мистер Хит ИК-3,0 можно также использовать как для локального обогрева, например рабочего места в цеху, так и для обогрева всего помещения.

        Преимущества

        • Простой и надежный
        • Эффективный и безопасный обогрев
        • Обогрев больших площадей
        • Мощность обогревателя - 3000 Вт
        • Площадь обогрева - 30 кв.м.
        • Высота установки - 3,5-5 м
        • Температура поверхности - 200-270 °C