Преимущества

Простой и надежный

Эффективный и безопасный обогрев

Обогрев больших площадей

Мощность обогревателя - 3000 Вт

Площадь обогрева - 30 кв.м.

Высота установки - 3,5-5 м

Температура поверхности - 200-270 °C

Промышленный инфракрасный обогреватель Мистер Хит ИК-3,0 относится к длинноволновому типу обогревателей. Тепло от обогревателей такого типа аналогично теплу от солнца или костра, но не содержит ультрафиолета, СВЧ и рентгеновского излучения, поэтому они безопасны и очень эффективны. Такие обогреватели используются для обогрева промышленных помещений. Они отлично подходят для обогрева складов, павильонов, цехов, теплиц, автомобильных моек и других помещений промышленного назначения. Они могут использоваться как основное отопление круглый год. Мистер Хит ИК-3,0 можно также использовать как для локального обогрева, например рабочего места в цеху, так и для обогрева всего помещения.