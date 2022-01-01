Инфракрасный обогреватель NEOCLIMA IR-30 3 КВТ
Арт. 70436042
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|1640x43x395
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Макс. рекомендуемая площадь обогрева, м2
|60
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Пульт ДУ
|Нет
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Способ установки
|потолочный
- Инфракрасные потолочные обогреватели Neoclima (Неоклима) позволяют создавать комфортные условия для жизнедеятельности не рискуя создать излишне высокую температуру в помещении. Благодаря особым свойствам лучей теплового диапазона обогревателиNeoclima позволяют осуществлятьзональный обогрев даже в помещениях в высокими потолками.