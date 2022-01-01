Инфракрасный обогреватель NEOCLIMA IR-30 3 КВТ

Инфракрасные потолочные обогреватели Neoclima (Неоклима) позволяют создавать комфортные условия для жизнедеятельности не рискуя создать излишне высокую температуру в помещении. Благодаря особым свойствам лучей теплового диапазона обогревателиNeoclima позволяют осуществлятьзональный обогрев даже в помещениях в высокими потолками.