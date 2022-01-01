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Инфракрасный обогреватель NEOCLIMA IR-30 3 КВТ
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Инфракрасные обогреватели
    Инфракрасный обогреватель NEOCLIMA IR-30 3 КВТ
    Арт. 70436042
    Инфракрасный обогреватель NEOCLIMA IR-30 3 КВТ

      Инфракрасный обогреватель NEOCLIMA IR-30 3 КВТ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 70436042

      Характеристики

      Производитель
      		NeoClima
      Габариты, мм
      		1640x43x395
      Макс. рекомендуемая площадь обогрева, м2
      		60
      Пульт ДУ
      		Нет
      Способ установки
      		потолочный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Инфракрасные потолочные обогреватели Neoclima (Неоклима) позволяют создавать комфортные условия для жизнедеятельности не рискуя создать излишне высокую температуру в помещении. Благодаря особым свойствам лучей теплового диапазона обогревателиNeoclima позволяют осуществлятьзональный обогрев даже в помещениях в высокими потолками.