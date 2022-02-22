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Инфракрасный обогреватель NeoClima IR-4.0
5.0
2
6 996 ₽
Инфракрасные обогреватели
  • Персональная скидка
Инфракрасный обогреватель NeoClima IR-4.0
Арт. 70436044
5.0
2
Инфракрасный обогреватель NeoClima IR-4.0
  • Персональная скидка

Инфракрасный обогреватель NeoClima IR-4.0

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6 996 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 8 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 517 ₽
  • Доставка 8 сентября или позже, бесплатно
Арт. 70436044
5.0
2

Характеристики

Производитель
NeoClima
Страна производства
Россия
Родина бренда
Греция
Вес, кг
17
Габариты, мм
1640x43x395
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 996 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 8 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 517 ₽
  • Доставка 8 сентября или позже, бесплатно
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Инфракрасный обогреватель NEOCLIMA IR -4.0 осуществляет быстрый нагрев воздуха. Устанавливается в болших помещениях, таких как: вокзалы, автосалоны, мойки, складские помещения. Обеспечивает равномерную подачу теплого воздуха. Устанавливается под потолком, прост в обслуживании.

    Преимущества

    • Качественная работа. Благодаря потолочной установкиинфракрасного обогревателя NEOCLIMA IR-4.0 обеспечивается равномерный обогрев помещения по высоте
    • Экономичное потребление электроэнергии
    • Предназначен для плохо утепленных помещений
    • Локальный и точечный обогрев
    • Не сжигает кислород
    • Простая установка и монтаж
    • Возможность использования в режиме антиоблединения