Преимущества

Качественная работа. Благодаря потолочной установкиинфракрасного обогревателя NEOCLIMA IR-4.0 обеспечивается равномерный обогрев помещения по высоте

Экономичное потребление электроэнергии

Предназначен для плохо утепленных помещений

Локальный и точечный обогрев

Не сжигает кислород

Простая установка и монтаж

Возможность использования в режиме антиоблединения

Инфракрасный обогреватель NEOCLIMA IR -4.0 осуществляет быстрый нагрев воздуха. Устанавливается в болших помещениях, таких как: вокзалы, автосалоны, мойки, складские помещения. Обеспечивает равномерную подачу теплого воздуха. Устанавливается под потолком, прост в обслуживании.