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Инфракрасный обогреватель NeoClima IR-4.0
Арт. 70436044
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Греция
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Вес, кг
|17
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Габариты, мм
|1640x43x395
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- Инфракрасный обогреватель NEOCLIMA IR -4.0 осуществляет быстрый нагрев воздуха. Устанавливается в болших помещениях, таких как: вокзалы, автосалоны, мойки, складские помещения. Обеспечивает равномерную подачу теплого воздуха. Устанавливается под потолком, прост в обслуживании.
Преимущества
- Качественная работа. Благодаря потолочной установкиинфракрасного обогревателя NEOCLIMA IR-4.0 обеспечивается равномерный обогрев помещения по высоте
- Экономичное потребление электроэнергии
- Предназначен для плохо утепленных помещений
- Локальный и точечный обогрев
- Не сжигает кислород
- Простая установка и монтаж
- Возможность использования в режиме антиоблединения