Инфракрасный обогреватель NEOCLIMA NC-CH-3000
Арт. 70436064
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|2.6
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Габариты, мм
|380x380x690
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Макс. рекомендуемая площадь обогрева, м2
|30
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Пульт ДУ
|Нет
- Инфракрасный обогреватель NeoClima NC-CH-3000 - удобный и эффективный прибор, предназначенный для обогрева летних веранд или балконов. В данной модели установлен карбоновый нагревательный элемент. Прибор прост в управлении. Предусмотрено три ступени мощности. При опрокидывании обогреватель автоматически отключается. Для удобства переноски предусмотрена рукоятка.
Преимущества
- Карбоновый нагревательный элемент
- Для безопасной эксплуатации предусмотрена система отключения при опрокидывании
- Три режима работы
- Удобная ручка для перемещения
- Современный дизайн
- Простое управление