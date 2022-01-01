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Инфракрасный обогреватель NEOCLIMA NC-CH-3000
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Инфракрасные обогреватели
    Инфракрасный обогреватель NEOCLIMA NC-CH-3000
    Арт. 70436064
    Инфракрасный обогреватель NEOCLIMA NC-CH-3000

      Инфракрасный обогреватель NEOCLIMA NC-CH-3000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 70436064

      Характеристики

      Производитель
      		NeoClima
      Вес, кг
      		2.6
      Габариты, мм
      		380x380x690
      Макс. рекомендуемая площадь обогрева, м2
      		30
      Пульт ДУ
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Инфракрасный обогреватель NeoClima NC-CH-3000 - удобный и эффективный прибор, предназначенный для обогрева летних веранд или балконов. В данной модели установлен карбоновый нагревательный элемент. Прибор прост в управлении. Предусмотрено три ступени мощности. При опрокидывании обогреватель автоматически отключается. Для удобства переноски предусмотрена рукоятка.

        Преимущества

        • Карбоновый нагревательный элемент
        • Для безопасной эксплуатации предусмотрена система отключения при опрокидывании
        • Три режима работы
        • Удобная ручка для перемещения
        • Современный дизайн
        • Простое управление