Преимущества

Карбоновый нагревательный элемент

Для безопасной эксплуатации предусмотрена система отключения при опрокидывании

Три режима работы

Удобная ручка для перемещения

Современный дизайн

Простое управление

Инфракрасный обогреватель NeoClima NC-CH-3000 - удобный и эффективный прибор, предназначенный для обогрева летних веранд или балконов. В данной модели установлен карбоновый нагревательный элемент. Прибор прост в управлении. Предусмотрено три ступени мощности. При опрокидывании обогреватель автоматически отключается. Для удобства переноски предусмотрена рукоятка.