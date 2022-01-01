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Инфракрасный обогреватель NEOCLIMA IR-20 2 квт
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Инфракрасные обогреватели
    Инфракрасный обогреватель NEOCLIMA IR-20 2 квт
    Арт. 70423777
    Инфракрасный обогреватель NEOCLIMA IR-20 2 квт

      Инфракрасный обогреватель NEOCLIMA IR-20 2 квт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 70423777

      Характеристики

      Производитель
      		NeoClima
      Пульт ДУ
      		Нет
      Топливо
      		сеть
      Терморегулятор
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Инфракрасные потолочные обогреватели Neoclima (Неоклима) позволяют создавать комфортные условия для жизнедеятельности не рискуя создать излишне высокую температуру в помещении. Благодаря особым свойствам лучей теплового диапазона обогреватели Neoclima позволяют осуществлять зональный обогрев даже в помещениях в высокими потолками. Технические характеристики:Мощность (кВт) 2,0 Напряжение питания (В) 220 Габариты (мм) 1640/276/43 Вес, кг 9,4 Нагревательный элемент анодированная алюминиевая панель