Инфракрасный обогреватель NEOCLIMA IR-20 2 квт

Инфракрасные потолочные обогреватели Neoclima (Неоклима) позволяют создавать комфортные условия для жизнедеятельности не рискуя создать излишне высокую температуру в помещении. Благодаря особым свойствам лучей теплового диапазона обогреватели Neoclima позволяют осуществлять зональный обогрев даже в помещениях в высокими потолками. Технические характеристики:Мощность (кВт) 2,0 Напряжение питания (В) 220 Габариты (мм) 1640/276/43 Вес, кг 9,4 Нагревательный элемент анодированная алюминиевая панель