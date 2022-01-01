Инфракрасный электрический обогреватель NEOCLIMA NC-IRHLS-3.0

Особенности и преимущества:

Система Sun Heat - эффект солнечного тепла.

Зональный и точечный обогрев.

Мобильность.

Универсальный простой монтаж.

Телескопическая ножка.

Автоматическое поддержание температуры.

Напольный инфракрасный обогреватель NC-IRHLS-3.0 – один из лучших образцов световых обогревателей. Модель мягко и комфортно обогревает помещение. Она широко применяется в промышленных помещениях полуоткрытого и закрытого вида. Инфракрасный обогреватель способен мгновенно обогреть заданный участок помещения. После включения оборудования почувствовать долгожданное тепло можно уже через 30 секунд.