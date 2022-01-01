Инфракрасный электрический обогреватель NEOCLIMA NC-IRHLS-3.0
Арт. 70423774
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|5.4
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Габариты, мм
|1065x145x235
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Макс. рекомендуемая площадь обогрева, м2
|30
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Цвет
|серый
- Напольный инфракрасный обогреватель NC-IRHLS-3.0 – один из лучших образцов световых обогревателей. Модель мягко и комфортно обогревает помещение. Она широко применяется в промышленных помещениях полуоткрытого и закрытого вида. Инфракрасный обогреватель способен мгновенно обогреть заданный участок помещения. После включения оборудования почувствовать долгожданное тепло можно уже через 30 секунд.
Особенности и преимущества:
- Система Sun Heat - эффект солнечного тепла.
- Зональный и точечный обогрев.
- Мобильность.
- Универсальный простой монтаж.
- Телескопическая ножка.
- Автоматическое поддержание температуры.