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Инфракрасный электрический обогреватель NEOCLIMA NC-IRHLS-3.0
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Инфракрасные обогреватели
    Инфракрасный электрический обогреватель NEOCLIMA NC-IRHLS-3.0
    Арт. 70423774
    Инфракрасный электрический обогреватель NEOCLIMA NC-IRHLS-3.0

      Инфракрасный электрический обогреватель NEOCLIMA NC-IRHLS-3.0

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 70423774

      Характеристики

      Производитель
      		NeoClima
      Вес, кг
      		5.4
      Габариты, мм
      		1065x145x235
      Макс. рекомендуемая площадь обогрева, м2
      		30
      Цвет
      		серый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Напольный инфракрасный обогреватель NC-IRHLS-3.0 – один из лучших образцов световых обогревателей. Модель мягко и комфортно обогревает помещение. Она широко применяется в промышленных помещениях полуоткрытого и закрытого вида. Инфракрасный обогреватель способен мгновенно обогреть заданный участок помещения. После включения оборудования почувствовать долгожданное тепло можно уже через 30 секунд. 

        Особенности и преимущества:

        • Система Sun Heat - эффект солнечного тепла.
        • Зональный и точечный обогрев.
        • Мобильность.
        • Универсальный простой монтаж.
        • Телескопическая ножка.
        • Автоматическое поддержание температуры.