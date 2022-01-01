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Инфракрасный обогреватель NEOCLIMA NQH-04
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Инфракрасные обогреватели
    Инфракрасный обогреватель NEOCLIMA NQH-04
    Арт. 704237180
    Инфракрасный обогреватель NEOCLIMA NQH-04

      Инфракрасный обогреватель NEOCLIMA NQH-04

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 704237180

      Характеристики

      Производитель
      		NeoClima
      Вес, кг
      		2.6
      Габариты, мм
      		310x370x145
      Макс. рекомендуемая площадь обогрева, м2
      		8
      Цвет
      		белый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Обогреватель NeoClima NQH-04 предназначен для быстрого нагрева помещения. Излучая тепловую энергию прибор нагревает находящиеся на пути излучения окружающие предметы, мебель, пол, стены, а уж эти предметы отдают тепло воздуху. NeoClima NQH-04 оснащен кварцевым нагревательным элементом, который обеспечивает эффективный обогрев, не сжигает кислород и не сушит воздух в помещении.

        Особенности и преимущества:

        • Имеет 2 режима мощности - 800 Вт, 400 Вт.
        • Выбор режима работы осуществляется при помощи переключателей, расположенных на передней части корпуса обогревателя.
        • Защита от опрокидывания и перегрева повышает безопасность эксплуатации обогревателя.