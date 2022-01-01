Инфракрасный обогреватель NEOCLIMA NQH-04

Особенности и преимущества:

Имеет 2 режима мощности - 800 Вт, 400 Вт.

Выбор режима работы осуществляется при помощи переключателей, расположенных на передней части корпуса обогревателя.

Защита от опрокидывания и перегрева повышает безопасность эксплуатации обогревателя.

Обогреватель NeoClima NQH-04 предназначен для быстрого нагрева помещения. Излучая тепловую энергию прибор нагревает находящиеся на пути излучения окружающие предметы, мебель, пол, стены, а уж эти предметы отдают тепло воздуху. NeoClima NQH-04 оснащен кварцевым нагревательным элементом, который обеспечивает эффективный обогрев, не сжигает кислород и не сушит воздух в помещении.