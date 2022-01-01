Инфракрасный обогреватель PRORAB CFH 1200
Арт. 70436046
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|3
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Макс. рекомендуемая площадь обогрева, м2
|15
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Пульт ДУ
|Нет
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Способ установки
|напольный
- Карбоновый обогреватель Prorab (Прораб) CFH 1200 - предназначен для обогрева жилых, общественных и вспомогательных помещений. Исполнение обогревателя - переносное, рабочее положение - установка на ровной поверхности, условия эксплуатации - работа под надзором, режим работы - повторно-кратковременный. Карбоновый обогреватель способен даже при минусовой температуре на расстоянии 3-4 метров обогреть тело человека и окружающие предметы всего за несколько минут, в отличие от традиционных обогревателей, которые должны прогреть сначала воздух в помещении.
Особенности и преимущества:
- Обогреватель имеет 2 уровня защиты: автоматическое отключение при перегреве и падении.
- Прекрасно подходит для обогрева дачных домиков, офисов, складов, гаражей.
- Корпус выполнен из прочного пластика.
- Конструкция имеет вид вытянутого цилиндра с вертикальным расположением.
- В самом верху корпуса располагается включатель, который также регулирует мощность нагрева в двух возможных положениях. 1 режим нагрева – 600 Вт, 2 режим – 1.200 Вт.
- Чтобы выключить обогреватель нужно всего лишь поставить регулятор в положение «Выкл.».
Комплектация:
- Обогреватель.
- Руководство по эксплуатации.
- Упаковка.