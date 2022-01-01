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Инфракрасный обогреватель PRORAB CFH 1200
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Инфракрасные обогреватели
    Инфракрасный обогреватель PRORAB CFH 1200
    Арт. 70436046
    Инфракрасный обогреватель PRORAB CFH 1200

      Инфракрасный обогреватель PRORAB CFH 1200

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 70436046

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Вес, кг
      		3
      Макс. рекомендуемая площадь обогрева, м2
      		15
      Пульт ДУ
      		Нет
      Способ установки
      		напольный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Карбоновый обогреватель Prorab (Прораб) CFH 1200 - предназначен для обогрева жилых, общественных и вспомогательных помещений. Исполнение обогревателя - переносное, рабочее положение - установка на ровной поверхности, условия эксплуатации - работа под надзором, режим работы - повторно-кратковременный. Карбоновый обогреватель способен даже при минусовой температуре на расстоянии 3-4 метров обогреть тело человека и окружающие предметы всего за несколько минут, в отличие от традиционных обогревателей, которые должны прогреть сначала воздух в помещении.

        Особенности и преимущества:

        • Обогреватель имеет 2 уровня защиты: автоматическое отключение при перегреве и падении.  
        • Прекрасно подходит для обогрева дачных домиков, офисов, складов, гаражей.
        • Корпус выполнен из прочного пластика. 
        • Конструкция имеет вид вытянутого цилиндра с вертикальным расположением. 
        • В самом верху корпуса располагается включатель, который также регулирует мощность нагрева в двух возможных положениях. 1 режим нагрева – 600 Вт, 2 режим – 1.200 Вт. 
        • Чтобы выключить обогреватель нужно всего лишь поставить регулятор в положение «Выкл.».

        Комплектация:

        • Обогреватель. 
        • Руководство по эксплуатации.
        • Упаковка.