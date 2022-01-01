Инфракрасный обогреватель PRORAB CFH 1200

Особенности и преимущества:

Обогреватель имеет 2 уровня защиты: автоматическое отключение при перегреве и падении.

Прекрасно подходит для обогрева дачных домиков, офисов, складов, гаражей.

Корпус выполнен из прочного пластика.

Конструкция имеет вид вытянутого цилиндра с вертикальным расположением.

В самом верху корпуса располагается включатель, который также регулирует мощность нагрева в двух возможных положениях. 1 режим нагрева – 600 Вт, 2 режим – 1.200 Вт.

Чтобы выключить обогреватель нужно всего лишь поставить регулятор в положение «Выкл.».

Комплектация:

Обогреватель.

Руководство по эксплуатации.

Упаковка.

Карбоновый обогреватель Prorab (Прораб) CFH 1200 - предназначен для обогрева жилых, общественных и вспомогательных помещений. Исполнение обогревателя - переносное, рабочее положение - установка на ровной поверхности, условия эксплуатации - работа под надзором, режим работы - повторно-кратковременный. Карбоновый обогреватель способен даже при минусовой температуре на расстоянии 3-4 метров обогреть тело человека и окружающие предметы всего за несколько минут, в отличие от традиционных обогревателей, которые должны прогреть сначала воздух в помещении.