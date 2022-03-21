Преимущества

Тепловое излучение приводит к нагреву только тех предметом, которые попали в зону его действия. Благодаря этому возможно создание локально обогреваемых зон даже на открытой местности при ветре, что не получится при других типах обогревателей

Максимальная мощность кварцевого излучателя достигается всего за 30 секунд

Класс электробезопасности корпуса обогревателя IW 180 предусматривает его защищенность от сильного дождя. Это позволяет стационарно устанавливать прибор под открытым небом

Надежная защита от чрезмерных скачков напряжения в питающей линии предотвратит нештатную ситуацию и поломку обогревателя

Специальное монтажное приспособление позволяет установить прибор, а так же регулировать его угол наклона, в зависимости от нужд пользователей

Включение и регулировка тепловой производительности устройства производится удобным тяговым шнуром





Инфракрасный обогреватель Stiebel Eltron IW 180 – это наиболее экологически чистый электрообогревательный прибор. Его работа не сопряжена с созданием ни малейшего шума, не образуется сквозняков и движений воздуха, поэтому не перемещается пыль. Не горит кислород, не выделяются запахи, в помещении сохраняются комфортные условия.