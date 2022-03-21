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Инфракрасный обогреватель Stiebel Eltron IW 180
4.5
2
Найти аналог
Инфракрасные обогреватели
    Инфракрасный обогреватель Stiebel Eltron IW 180
    Арт. 704239200
    4.5
    2
    Инфракрасный обогреватель Stiebel Eltron IW 180

      Инфракрасный обогреватель Stiebel Eltron IW 180

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 704239200
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stiebel Eltron
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		1.55
      Габариты, мм
      		145x535x85
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Инфракрасный обогреватель Stiebel Eltron IW 180 – это наиболее экологически чистый электрообогревательный прибор. Его работа не сопряжена с созданием ни малейшего шума, не образуется сквозняков и движений воздуха, поэтому не перемещается пыль. Не горит кислород, не выделяются запахи, в помещении сохраняются комфортные условия.

        Преимущества

        • Тепловое излучение приводит к нагреву только тех предметом, которые попали в зону его действия. Благодаря этому возможно создание локально обогреваемых зон даже на открытой местности при ветре, что не получится при других типах обогревателей
        • Максимальная мощность кварцевого излучателя достигается всего за 30 секунд
        • Класс электробезопасности корпуса обогревателя IW 180 предусматривает его защищенность от сильного дождя. Это позволяет стационарно устанавливать прибор под открытым небом
        • Надежная защита от чрезмерных скачков напряжения в питающей линии предотвратит нештатную ситуацию и поломку обогревателя
        • Специальное монтажное приспособление позволяет установить прибор, а так же регулировать его угол наклона, в зависимости от нужд пользователей
        • Включение и регулировка тепловой производительности устройства производится удобным тяговым шнуром