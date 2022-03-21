Инфракрасный обогреватель Stiebel Eltron IW 180
Арт. 704239200
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Германия
|
Родина бренда
|Германия
|
Вес, кг
|1.55
|
Габариты, мм
|145x535x85
- Инфракрасный обогреватель Stiebel Eltron IW 180 – это наиболее экологически чистый электрообогревательный прибор. Его работа не сопряжена с созданием ни малейшего шума, не образуется сквозняков и движений воздуха, поэтому не перемещается пыль. Не горит кислород, не выделяются запахи, в помещении сохраняются комфортные условия.
Преимущества
- Тепловое излучение приводит к нагреву только тех предметом, которые попали в зону его действия. Благодаря этому возможно создание локально обогреваемых зон даже на открытой местности при ветре, что не получится при других типах обогревателей
- Максимальная мощность кварцевого излучателя достигается всего за 30 секунд
- Класс электробезопасности корпуса обогревателя IW 180 предусматривает его защищенность от сильного дождя. Это позволяет стационарно устанавливать прибор под открытым небом
- Надежная защита от чрезмерных скачков напряжения в питающей линии предотвратит нештатную ситуацию и поломку обогревателя
- Специальное монтажное приспособление позволяет установить прибор, а так же регулировать его угол наклона, в зависимости от нужд пользователей
- Включение и регулировка тепловой производительности устройства производится удобным тяговым шнуром