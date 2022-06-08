Инфракрасный пленочный пол Stem Energy Standart KXT305
Арт. О00000002925
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Южная Корея
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт/кв. м
|30
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Применение
|под ковролин, под ламинат, под линолеум, под паркет
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- Инфракрасный пленочный пол STEM ENERGY STANDART KXT305 мгновенно обогревает даже большое помещение. При грамотной установке и дополнительном использовании терморегулятора такой пол прослужит длительный срок, сохраняя тепло в доме, квартире или офисном кабинете. Монтаж пола с инфракрасным типом обогрева должен проходить строго по инструкции во избежание ошибок и повреждений структуры. Универсальность формы обеспечивает и широту применения STEM ENERGY: установить карбоновую пленку можно как на пол, так и на стены или потолок комнаты. Устройство гибкое, прочное, создано ведущим корейским изготовителем по новейшим технологиям, гарантирующим качественное исполнение. Перед монтажом рекомендуется предварительно тщательно выровнять и теплоизолировать поверхность, на которой будет производиться сборка пола.
Преимущества Инфракрасный пленочный пол STEM ENERGY STANDART KXT305
- Прочность
- Многопрофильность
- Гибкость
- Равномерный обогрев помещения
- Длительное сохранение тепла
Комплектация
- Инфракрасный пленочный пол STEM ENERGY STANDART KXT305
- Коробка
- Инструкция по монтажу