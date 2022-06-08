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Инфракрасный пленочный пол Stem Energy Standart KXT305
4.5
2
330 ₽
Пленочный тёплый пол
    Инфракрасный пленочный пол Stem Energy Standart KXT305
    Арт. О00000002925
    4.5
    2
    Инфракрасный пленочный пол Stem Energy Standart KXT305
    Инфракрасный пленочный пол Stem Energy Standart KXT305
    Инфракрасный пленочный пол Stem Energy Standart KXT305
    Инфракрасный пленочный пол Stem Energy Standart KXT305
      Инфракрасный пленочный пол Stem Energy Standart KXT305
      Инфракрасный пленочный пол Stem Energy Standart KXT305
      Инфракрасный пленочный пол Stem Energy Standart KXT305
      Инфракрасный пленочный пол Stem Energy Standart KXT305

      Инфракрасный пленочный пол Stem Energy Standart KXT305

      330 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      15 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 647 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Арт. О00000002925
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stem Energy
      Страна производства
      		Южная Корея
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт/кв. м
      		30
      Применение
      		под ковролин, под ламинат, под линолеум, под паркет
      Все характеристики
      330 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      15 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 647 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Инфракрасный пленочный пол STEM ENERGY STANDART KXT305 мгновенно обогревает даже большое помещение. При грамотной установке и дополнительном использовании терморегулятора такой пол прослужит длительный срок, сохраняя тепло в доме, квартире или офисном кабинете. Монтаж пола с инфракрасным типом обогрева должен проходить строго по инструкции во избежание ошибок и повреждений структуры. Универсальность формы обеспечивает и широту применения STEM ENERGY: установить карбоновую пленку можно как на пол, так и на стены или потолок комнаты. Устройство гибкое, прочное, создано ведущим корейским изготовителем по новейшим технологиям, гарантирующим качественное исполнение. Перед монтажом рекомендуется предварительно тщательно выровнять и теплоизолировать поверхность, на которой будет производиться сборка пола.

        Преимущества Инфракрасный пленочный пол STEM ENERGY STANDART KXT305

        • Прочность
        • Многопрофильность
        • Гибкость
        • Равномерный обогрев помещения
        • Длительное сохранение тепла

        Комплектация

        • Инфракрасный пленочный пол STEM ENERGY STANDART KXT305
        • Коробка
        • Инструкция по монтажу