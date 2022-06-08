Инфракрасный пленочный пол STEM ENERGY STANDART KXT305 мгновенно обогревает даже большое помещение. При грамотной установке и дополнительном использовании терморегулятора такой пол прослужит длительный срок, сохраняя тепло в доме, квартире или офисном кабинете. Монтаж пола с инфракрасным типом обогрева должен проходить строго по инструкции во избежание ошибок и повреждений структуры. Универсальность формы обеспечивает и широту применения STEM ENERGY: установить карбоновую пленку можно как на пол, так и на стены или потолок комнаты. Устройство гибкое, прочное, создано ведущим корейским изготовителем по новейшим технологиям, гарантирующим качественное исполнение. Перед монтажом рекомендуется предварительно тщательно выровнять и теплоизолировать поверхность, на которой будет производиться сборка пола.

Преимущества Инфракрасный пленочный пол STEM ENERGY STANDART KXT305

Прочность

Многопрофильность

Гибкость

Равномерный обогрев помещения

Длительное сохранение тепла

Комплектация