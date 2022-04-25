Инфракрасный пленочный пол Stem Energy Profi KXM305, 0,5 м
Арт. X169164180
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Южная Корея
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт/кв. м
|30
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Применение
|под ковролин, под ламинат, под линолеум, под паркет
- Инфракрасный пленочный пол STEM ENERGY PROFI KXM 305 – представляет собой оптимальное сочетание карбоновых полос и контактов, которое обеспечивает высокий уровень скорости прогрева пленочного пола и комфортный для пользователя режим снижения температуры при остывании. Кроме того, вырабатывающиеся в процессе использования пленки инфракрасные лучи оказывают благоприятное влияние на организм человека, делая его пребывание в отапливаемом помещении максимально комфортным.
Преимущества
- Высокий уровень технологичности и надежности
- Увеличенный срок гарантии на изделие
- Нагрев в короткие сроки и оптимальная скорость остывания пленки, что существенно снижает энергопотребление
- Серебряная сетка препятствует искрению
- Максимально эффективная эксплуатация в стандартных помещениях и в помещениях с низким температурным уровнем, что стало возможно благодаря высокому уровню мощности в 220 Вт/м2
- Высокая износостойкость пленки за счет повышенной плотности
- Беспрецедентная безопасность изделия
- Простой монтаж (в том числе на потолок и стены) и эксплуатация
- Незаметность в интерьере
- Простой демонтаж (пленку легко можно перенести в другое помещение при необходимости)
- Благотворное влияние на организм человека инфракрасного излучения, которое вырабатывается в процессе эксплуатации пленки