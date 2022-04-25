Инфракрасный пленочный пол Stem Energy Profi KXM310, 1 м

Преимущества

Высокий уровень технологичности и надежности

Увеличенный срок гарантии на изделие

Нагрев в короткие сроки и оптимальная скорость остывания пленки, что существенно снижает энергопотребление

Серебряная сетка препятствует искрению

Максимально эффективная эксплуатация в стандартных помещениях и в помещениях с низким температурным уровнем, что стало возможно благодаря высокому уровню мощности в 220 Вт/м2

Высокая износостойкость пленки за счет повышенной плотности

Беспрецедентная безопасность изделия

Простой монтаж (в том числе на потолок и стены) и эксплуатация

Незаметность в интерьере

Простой демонтаж (пленку легко можно перенести в другое помещение при необходимости)

Благотворное влияние на организм человека инфракрасного излучения, которое вырабатывается в процессе эксплуатации пленки

Инфракрасный пленочный пол STEM ENERGY PROFI KXM 310 – представляет собой оптимальное сочетание карбоновых полос и контактов, которое обеспечивает высокий уровень скорости прогрева пленочного пола и комфортный для пользователя режим снижения температуры при остывании. Кроме того, вырабатывающиеся в процессе использования пленки инфракрасные лучи оказывают благоприятное влияние на организм человека, делая его пребывание в отапливаемом помещении максимально комфортным.