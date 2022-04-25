Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Инфракрасный пленочный пол Stem Energy Profi KXM310, 1 м
5.0
2
Найти аналог
Пленочный тёплый пол
    Инфракрасный пленочный пол Stem Energy Profi KXM310, 1 м
    Арт. X16916415950
    5.0
    2
    Инфракрасный пленочный пол Stem Energy Profi KXM310, 1 м
    Инфракрасный пленочный пол Stem Energy Profi KXM310, 1 м
    Инфракрасный пленочный пол Stem Energy Profi KXM310, 1 м
      Инфракрасный пленочный пол Stem Energy Profi KXM310, 1 м
      Инфракрасный пленочный пол Stem Energy Profi KXM310, 1 м
      Инфракрасный пленочный пол Stem Energy Profi KXM310, 1 м

      Инфракрасный пленочный пол Stem Energy Profi KXM310, 1 м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      15 лет гарантии
      Арт. X16916415950
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stem Energy
      Страна производства
      		Южная Корея
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт/кв. м
      		30
      Применение
      		под ковролин, под ламинат, под линолеум, под паркет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      15 лет гарантии

      С этим товаром смотрят

      Крепление Terminal
      35 ₽
      5.0
      Крепление Terminal
      Изоляционная лента STEM Insualation Tape (1 м)
      240 ₽
      4.5
      Изоляционная лента STEM Insualation Tape (1 м)
      Терморегулятор Stem Energy SET 03
      2 650 ₽
      Терморегулятор Stem Energy SET 03
      Терморегулятор Stem Energy SET 12
      1 390 ₽
      5.0
      Терморегулятор Stem Energy SET 12
      Инфракрасный пленочный пол Stem Energy Standart KXT305
      330 ₽
      4.5
      Инфракрасный пленочный пол Stem Energy Standart KXT305
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Инфракрасный пленочный пол STEM ENERGY PROFI KXM 310 – представляет собой оптимальное сочетание карбоновых полос и контактов, которое обеспечивает высокий уровень скорости прогрева пленочного пола и комфортный для пользователя режим снижения температуры при остывании. Кроме того, вырабатывающиеся в процессе использования пленки инфракрасные лучи оказывают благоприятное влияние на организм человека, делая его пребывание в отапливаемом помещении максимально комфортным.

        Преимущества

        • Высокий уровень технологичности и надежности
        • Увеличенный срок гарантии на изделие
        • Нагрев в короткие сроки и оптимальная скорость остывания пленки, что существенно снижает энергопотребление
        • Серебряная сетка препятствует искрению
        • Максимально эффективная эксплуатация в стандартных помещениях и в помещениях с низким температурным уровнем, что стало возможно благодаря высокому уровню мощности в 220 Вт/м2
        • Высокая износостойкость пленки за счет повышенной плотности
        • Беспрецедентная безопасность изделия
        • Простой монтаж (в том числе на потолок и стены) и эксплуатация
        • Незаметность в интерьере
        • Простой демонтаж (пленку легко можно перенести в другое помещение при необходимости)
        • Благотворное влияние на организм человека инфракрасного излучения, которое вырабатывается в процессе эксплуатации пленки