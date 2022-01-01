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Арматура для бачка кнопочная Инкоэр ИС.131036
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Сливные арматуры для бачка унитаза
    Арматура для бачка кнопочная Инкоэр ИС.131036
    Арт. О00000041485
    Арматура для бачка кнопочная Инкоэр ИС.131036
    Арматура для бачка кнопочная Инкоэр ИС.131036
    Арматура для бачка кнопочная Инкоэр ИС.131036
    Арматура для бачка кнопочная Инкоэр ИС.131036
      Арматура для бачка кнопочная Инкоэр ИС.131036
      Арматура для бачка кнопочная Инкоэр ИС.131036
      Арматура для бачка кнопочная Инкоэр ИС.131036
      Арматура для бачка кнопочная Инкоэр ИС.131036

      Арматура для бачка кнопочная Инкоэр ИС.131036

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000041485

      Характеристики

      Производитель
      		Инкоэр
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		смывной/наполнительный механизм
      Вес, кг
      		0.415
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Кнопочная арматура для бачка ИНКОЭР 1-режим, боковая подводка, металлическая кнопка ИС.131036 омплект впускного и выпускного клапанов применяется для сливных бачков высотой от 315 до 430 мм с диаметром отверстия в крышке бачка 40 мм. Диаметр сливного отверстия: 61-65 мм. Функция "СТОП ПОТОК" позволяет перекрыть поток воды во время спуска плавным нажатием на рукоятку спуска сверху вниз.

        Преимущества

        • Установленный ресурс работы арматуры, не менее, 150000 циклов, при безотказной наработке не менее, 60000 циклов
        • Средний расход воды, подаваемый из бачка на смыв через арматуру, не менее 2,5 л/с
        • Широкий диапазон регулировок арматуры, как по высоте, так и по ширине
        • Кнопочный механизм предотвращает образование вакуума внутри смывного бачка, что обеспечивает интенсивный спуск воды
        • Наличие дополнительных регулировок, позволяет компенсировать несоосность отверстий бачка и крышки бачка
        • Оригинальная система удержания клапана в открытом положении обеспечивает максимальный расход воды во время слива
        • Технологическое сливное отверстие арматуры исключает создание вихревого эффекта при попадании воды в унитаз, что дает качественный смыв по все поверхности смывной чаши
        • Конструкция уплотнительного узла, в сочетании с антифрикционной шайбой, позволяет обеспечить высокую степень герметичности
        • Простота установки и эксплуатации