Арматура для бачка кнопочная Инкоэр ИС.131037, 2 режима, нижн. подв., металлизир. кнопка
Арт. О00000041486
Арматура для бачка кнопочная Инкоэр ИС.131037, 2 режима, нижн. подв., металлизир. кнопка
Арт. О00000041486
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|смывной/наполнительный механизм
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Вес, кг
|0.455
- Кнопочная арматура для бачка регулируемая ИНКОЭР 2-режима, нижняя подводка, металлическая кнопка ИС.131037 применяется для сливных бачков высотой от 315 до 430 мм с диаметром отверстия в крышке бачка 40 мм. Диаметр сливного отверстия - 61-65 мм. Функция "СТОП ПОТОК" позволяет перекрыть поток воды во время спуска плавным нажатием на рукоятку спуска сверху вниз.
Преимущества
- Установленный ресурс работы арматуры, не менее, 150000 циклов, при безотказной наработке не менее, 60000 циклов
- Средний расход воды, подаваемый из бачка на смыв через арматуру, не менее 2,5 л/с
- Широкий диапазон регулировок арматуры, как по высоте, так и по ширине
- Кнопочный механизм предотвращает образование вакуума внутри смывного бачка, что обеспечивает интенсивный спуск воды
- Наличие дополнительных регулировок, позволяет компенсировать несоосность отверстий бачка и крышки бачка
- Оригинальная система удержания клапана в открытом положении обеспечивает максимальный расход воды во время слива
- Технологическое сливное отверстие арматуры исключает создание вихревого эффекта при попадании воды в унитаз, что дает качественный смыв по все поверхности смывной чаши
- Конструкция уплотнительного узла, в сочетании с антифрикционной шайбой, позволяет обеспечить высокую степень герметичности
- Простота установки и эксплуатации