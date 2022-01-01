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Арматура для бачка кнопочная Инкоэр ИС.131037, 2 режима, нижн. подв., металлизир. кнопка
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Сливные арматуры для бачка унитаза
    Арматура для бачка кнопочная Инкоэр ИС.131037, 2 режима, нижн. подв., металлизир. кнопка
    Арт. О00000041486
    Арматура для бачка кнопочная Инкоэр ИС.131037, 2 режима, нижн. подв., металлизир. кнопка
    Арматура для бачка кнопочная Инкоэр ИС.131037, 2 режима, нижн. подв., металлизир. кнопка
    Арматура для бачка кнопочная Инкоэр ИС.131037, 2 режима, нижн. подв., металлизир. кнопка
    Арматура для бачка кнопочная Инкоэр ИС.131037, 2 режима, нижн. подв., металлизир. кнопка
      Арматура для бачка кнопочная Инкоэр ИС.131037, 2 режима, нижн. подв., металлизир. кнопка
      Арматура для бачка кнопочная Инкоэр ИС.131037, 2 режима, нижн. подв., металлизир. кнопка
      Арматура для бачка кнопочная Инкоэр ИС.131037, 2 режима, нижн. подв., металлизир. кнопка
      Арматура для бачка кнопочная Инкоэр ИС.131037, 2 режима, нижн. подв., металлизир. кнопка

      Арматура для бачка кнопочная Инкоэр ИС.131037, 2 режима, нижн. подв., металлизир. кнопка

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000041486

      Характеристики

      Производитель
      		Инкоэр
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		смывной/наполнительный механизм
      Вес, кг
      		0.455
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Кнопочная арматура для бачка регулируемая ИНКОЭР 2-режима, нижняя подводка, металлическая кнопка ИС.131037 применяется для сливных бачков высотой от 315 до 430 мм с диаметром отверстия в крышке бачка 40 мм. Диаметр сливного отверстия - 61-65 мм. Функция "СТОП ПОТОК" позволяет перекрыть поток воды во время спуска плавным нажатием на рукоятку спуска сверху вниз.

        Преимущества

        • Установленный ресурс работы арматуры, не менее, 150000 циклов, при безотказной наработке не менее, 60000 циклов
        • Средний расход воды, подаваемый из бачка на смыв через арматуру, не менее 2,5 л/с
        • Широкий диапазон регулировок арматуры, как по высоте, так и по ширине
        • Кнопочный механизм предотвращает образование вакуума внутри смывного бачка, что обеспечивает интенсивный спуск воды
        • Наличие дополнительных регулировок, позволяет компенсировать несоосность отверстий бачка и крышки бачка
        • Оригинальная система удержания клапана в открытом положении обеспечивает максимальный расход воды во время слива
        • Технологическое сливное отверстие арматуры исключает создание вихревого эффекта при попадании воды в унитаз, что дает качественный смыв по все поверхности смывной чаши
        • Конструкция уплотнительного узла, в сочетании с антифрикционной шайбой, позволяет обеспечить высокую степень герметичности
        • Простота установки и эксплуатации