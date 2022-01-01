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Клапан для бачка Инкоэр ИС.131043, наполнит., бок. подв.
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Сливные арматуры для бачка унитаза
    Клапан для бачка Инкоэр ИС.131043, наполнит., бок. подв.
    Арт. О00000041487
    Клапан для бачка Инкоэр ИС.131043, наполнит., бок. подв.

      Клапан для бачка Инкоэр ИС.131043, наполнит., бок. подв.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000041487

      Характеристики

      Производитель
      		Инкоэр
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		наполнительный клапан
      Вес, кг
      		0.11
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Впускной клапан для бачка ИНКОЭР ИН боковая подводка ИС.131043 изготовлен из пластика. Приспособление устанавливается в бачок унитаза. Клапан предназначен для впуска воды в бачок. Изделие обладает боковой подводкой.

        Преимущества

        • Низкий уровень шума при наполнении бачка
        • Запатентованная система задержки клапана обеспечивает его стабильную работу
        • Наличие оригинальной конусной прокладки и косой шайбы позволяет устанавливать арматуру в смывные бачки с различными углами наклона стенок бачков
        • Комплектуется входным фильтром грубой очистки воды, повышающим надежность и долговечность работы клапана