Клапан для бачка Инкоэр ИС.131043, наполнит., бок. подв.
Арт. О00000041487
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|наполнительный клапан
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Вес, кг
|0.11
- Впускной клапан для бачка ИНКОЭР ИН боковая подводка ИС.131043 изготовлен из пластика. Приспособление устанавливается в бачок унитаза. Клапан предназначен для впуска воды в бачок. Изделие обладает боковой подводкой.
Преимущества
- Низкий уровень шума при наполнении бачка
- Запатентованная система задержки клапана обеспечивает его стабильную работу
- Наличие оригинальной конусной прокладки и косой шайбы позволяет устанавливать арматуру в смывные бачки с различными углами наклона стенок бачков
- Комплектуется входным фильтром грубой очистки воды, повышающим надежность и долговечность работы клапана