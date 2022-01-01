Клапан для бачка Инкоэр ИС.131043, наполнит., бок. подв.

Преимущества

Низкий уровень шума при наполнении бачка

Запатентованная система задержки клапана обеспечивает его стабильную работу

Наличие оригинальной конусной прокладки и косой шайбы позволяет устанавливать арматуру в смывные бачки с различными углами наклона стенок бачков

Комплектуется входным фильтром грубой очистки воды, повышающим надежность и долговечность работы клапана

Впускной клапан для бачка ИНКОЭР ИН боковая подводка ИС.131043 изготовлен из пластика. Приспособление устанавливается в бачок унитаза. Клапан предназначен для впуска воды в бачок. Изделие обладает боковой подводкой.